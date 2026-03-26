São Gonçalo: Adriano Fidélis idealizou o Na Pista para Negócio como uma iniciativa prática e transformadora - Conecta Comunicação

São Gonçalo: Adriano Fidélis idealizou o Na Pista para Negócio como uma iniciativa prática e transformadoraConecta Comunicação

Publicado 26/03/2026 13:05

São Gonçalo - O empresário Adriano Fidélis se prepara para lançar o livro “Alerta! Os 10 Maiores Erros Cometidos por Empreendedores e que Levam ao Fracasso”, com a proposta de orientar empresários iniciantes a evitarem falhas recorrentes ao longo da jornada empreendedora.

Transformando esse propósito em ação, Adriano criou o projeto “Na Pista para Negócio”, por meio do qual realiza visitas presenciais a empreendedores em diferentes fases, desde aqueles que enfrentam desafios na gestão até os que já vivenciam cenários de sucesso. A iniciativa busca promover uma escuta ativa, entendendo de perto as demandas e dificuldades reais de cada negócio.

Durante esses encontros, Adriano oferece o que define como uma “consultoria express”: orientações práticas, diretas e aplicáveis no momento, capazes de gerar melhorias no desempenho das empresas. Além disso, o projeto incentiva reflexões estratégicas que ajudam os empresários a enxergar novas possibilidades e tomar decisões mais assertivas em seus negócios.

O gestor Adriano Fidélis compartilha as expectativas para o projeto Na Pista para Negócio, destacando o momento inicial e os próximos passos da iniciativa.

“A expectativa é a melhor possível. O projeto ainda está em fase piloto, mas já contamos com dois episódios gravados. A ideia é manter uma frequência mensal de quatro a cinco episódios nas redes sociais, ampliando o alcance do conteúdo e atraindo mais público para as plataformas. Mais do que isso, buscamos contribuir de forma prática com a rotina e os desafios enfrentados por pequenos empresários.”

Com o propósito de gerar impacto real na vida de pequenos gestores, Adriano Fidélis idealizou o “Na Pista para Negócio” como uma iniciativa prática e transformadora. Inspirado pelo programa “Choque de Gestão”, da revista Exame, o empresário notou a oportunidade de contribuir diretamente para a evolução dos negócios, auxiliando empreendedores a tomarem decisões mais estratégicas e assertivas no dia a dia.

