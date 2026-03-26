São Gonçalo: Adriano Fidélis idealizou o Na Pista para Negócio como uma iniciativa prática e transformadoraConecta Comunicação
Na Pista para Negócio: iniciativa de Adriano Fidélis transforma desafios em estratégias reais
Iniciativa busca promover uma escuta ativa, entendendo de perto as demandas e dificuldades reais de cada negócio
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Mais um coração é captado no HEAT
Este é o segundo caso de coração captado mediante autorização de familiares de pacientes que tiveram morte encefálica confirmada pelo hospital este ano
São Gonçalo prorroga concurso da Educação
Mais de mil profissionais já foram convocados para atuar na rede municipal de ensino
Carreta de Mamografia iniciou atendimentos na Praça Zé Garoto
Ação tem como objetivo atender pacientes que estão na fila da Regulação
Saúde bucal é destaque em hospitais e UPAs de São Gonçalo
Na pediatria, as crianças também fizeram muitas fotos e ganharam kit de higiene bucal
HCCOR ganha certificação nacional de UTI Cardiológica Eficiente 2026
Unidade especializada de São Gonçalo já é referência em todo o Estado do Rio
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