São Gonçalo: pacientes que estão internados nos Centros de Tratamento Intensivo, muitos entubados, passam por higienização bucal frequente - Divulgação

São Gonçalo: pacientes que estão internados nos Centros de Tratamento Intensivo, muitos entubados, passam por higienização bucal frequenteDivulgação

Publicado 24/03/2026 22:13

São Gonçalo - Na semana em que é lembrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, os Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, além da UPA do Colubandê, também em São Gonçalo, alertaram funcionários, pacientes e acompanhantes sobre a importância de uma boa higiene bucal, desde a infância até a melhor idade.



A personagem infantil Fada do Dente, percorreu setores das unidades, mostrou o modo correto de escovação, garantiu que o fio dental ajuda na limpeza mais profunda e lembrou que a escova de dentes deve ser trocada a cada três meses. Ela contou com a ajuda do cirurgião dentista André Santos.



Na pediatria, as crianças também fizeram muitas fotos e ganharam kit de higiene bucal. “É um trabalho educativo e ao mesmo tempo divertido para as crianças que estão aqui. O atendimento aqui é sensacional. A cada dia eu me surpreendo mais”, garantiu Mariana Mendes, mãe do Gabriel, internado após uma queda.



Os pacientes que estão internados nos Centros de Tratamento Intensivo, muitos entubados, passam por higienização bucal frequente. Já os demais pacientes, menos graves, recebem a assistência em casos emergenciais. Além do tratamento tradicional de limpeza e higienização, com gaze e antisépticos, os profissionais estão utilizando a laserterapia para eliminar infecções mais severas na boca devido ao processo de intubação.



O coordenador de odontologia das unidades, Willian Chaia, garante que a higiene bucal previne principalmente pneumonia nosocomial e outras infecções respiratórias. A coordenadora médica do Hospital João Batista Cáffaro, Juliana Nogueira, garante que a odontologia hospitalar é de suma importância para o bem estar e melhoria do paciente.



"A odontologia integra a equipe de terapia intensiva, visto que esta atuação, através da higiene oral qualificada, contribui para redução de pneumonia associadas à ventilação mecânica ou em ar ambiente para diminuir infecções. Esses profissionais são diferenciados na atuação e de extrema importância em um hospital", garante a médica.



Internado há 20 dias no CTI do Hospital João Batista Cáffaro, após um grave problema renal, o guardador de carros Bruno Silva, de 35 anos, não contava em receber a visita de um dentista no leito. “Olha, muito maneiro! Eles vêm todos os dias para escovar os nossos dentes e fazer a higienização da boca. Todos os hospitais deveriam ter esse serviço. O atendimento aqui é mil”.