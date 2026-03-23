São Gonçalo: pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade com foto, o pedido médico original do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão do SUS e comprovante de residência - Divulgação

São Gonçalo: pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade com foto, o pedido médico original do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão do SUS e comprovante de residência Divulgação

Publicado 23/03/2026 16:11

São Gonçalo - A carreta com o mamógrafo móvel vai estacionar na praça do Zé Garoto, em São Gonçalo, mais uma vez. As gonçalenses que já têm encaminhamento médico, estão inseridas na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e aguardam por mamografias e ultrassonografias poderão ser agendadas entre os dias 25 de março e 2 de abril, das 8h às 16h. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado.

Ao todo, mais de mil exames de mamografia e ultrassonografias de tireoide, mamária, pélvica, transvaginal e transvaginal com doppler serão realizados. As gonçalenses serão agendadas através da Central de Regulação previamente. Por isso, devem ficar atentas e atender ao número de telefone (21) 3195-5198 para não perderem a marcação. Caso não atenda a ligação, não há como retornar. A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que visita as cidades para a realização dos exames, visando apoiar os municípios no diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre mulheres no Brasil, e de outras doenças que atingem a população feminina.

“A disponibilização dessa carreta é fundamental para ampliarmos a oferta de exames, reduzindo filas e garantindo mais agilidade no diagnóstico. Em apenas uma semana, há a previsão de realizar mais de mil mamografias e ultrassonografias a mais na cidade. Isso demonstra o nosso compromisso com a saúde preventiva. Quanto mais cedo identificamos possíveis alterações, maiores são as chances de tratamento eficaz”, disse a subsecretária de Regulação, Amanda Correia.



Os resultados dos exames de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já as imagens das mamografias serão entregues em um CD e os laudos estarão liberados na plataforma da Secretaria de Estado de Saúde (SES) em até 10 dias úteis após a realização do exame. As pacientes vão receber protocolo com login, senha e endereço para o acesso ao laudo online.

Para a realização do exame, as pacientes agendadas pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade com foto, o pedido médico original do Sistema Único de Saúde (SUS), cartão do SUS e comprovante de residência (todos com cópia). Para a realização de ultrassonografia mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizado no período de um ano.