Espaço Cultural Toca do Avestruz: o samba de raiz e o charme se encontram em ItaboraíDivulgação
Toca do Avestruz tem o melhor samba de raiz de Itaborai
Criado pelo empresário Windson, espaço do samba de raiz está sendo chamado de A pequena Lapa de Itaboraí
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Ação será no próximo dia 27 e destaca que 25% dos acidentes com cerol no país são fatais
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