Espaço Cultural Toca do Avestruz: o samba de raiz e o charme se encontram em Itaboraí - Divulgação

Espaço Cultural Toca do Avestruz: o samba de raiz e o charme se encontram em ItaboraíDivulgação

Publicado 19/03/2026 18:30

São Gonçalo - Todos os domingos o melhor samba de Itaboraí reúne os fãs do samba de raiz. O evento é o Samba do Avestruz, que começa a partir das 17h e que todo mês leva uma atração diferenciada.

Por lá já passaram nomes como Gabrielzinho de Irajá, Zé Roberto, Jorgynho Chinna, Elaine Machado, Nêgo e Pedrinho da Flor, entre outros

Criado pelo empresário Windson, o espaço cultural Toca do Avestruz vêm com uma proposta bem diferenciada para Itaboraí, investindo no samba de raiz e no charme. O local já foi apelidad de 'Pequena Lapa de Itaboraí'.

O Samba do Avestruz é composto por músicos locais como o Dario Ribeiro, Vitão Andrade, Felipe Pedro, Eddy Pan e Carlinho Black.



O espaço cultural Toca do Avestruz fica localizado na Rua Adelina Leal, 500, na Rio Várzea, em Itaboraí (Atrás do Mercado Rainha). Maiores informações no fone e whatsapp (21)96429-1182.