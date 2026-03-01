Cidadania Itinerante faz atendimentos no Jardim Bom Retiro
Moradores tiveram acesso a serviços gratuitos e recreação para as crianças
Sábado de diversão para as crianças do Coroado
Neste domingo, Caravana de Arte e Lazer esteve no Zé Garoto
Praça do Zé Garoto tem domingo de recreação com Caravana de Arte e Lazer
Garotada aproveita brinquedos e programação diversificada
Raça Rubro-Negra participa de campanha de doação de sangue
Hemonúcleo de São Gonçalo abriu as portas nesse domingo
Homenagem às mulheres em aulão de dança no Parque RJ Nosso Sonho
Espaço de lazer recebe centenas de pessoas neste sábado
ASAS recebe 234 animais silvestres e reforça proteção da fauna regional
Unidade fortalece atuação integrada e se consolida como referência regional no manejo e recuperação da fauna silvestre