São Gonçalo: dia de brincadeiras também contou com barraquinhas que ofereceram pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural - Divulgação

São Gonçalo: dia de brincadeiras também contou com barraquinhas que ofereceram pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná naturalDivulgação

Publicado 15/03/2026 16:54

São Gonçalo - A Caravana de Arte e Lazer, realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), levou muita diversão e atividades gratuitas para as famílias do bairro Coroado neste sábado (14). Domingo, o projeto aconteceu na Praça do Zé Garoto, das 9h às 13h, com muita recreação para a garotada.

Durante a programação, o público contou com diversas atividades lúdicas e artísticas. Entre as atrações, houve oficinas de pintura e desenho, pintura facial, brincadeiras com animadores, aulas de dança e atividades esportivas voltadas principalmente para o público infantil. Além disso, personagens vivos e brinquedos infláveis garantiram ainda mais animação com muita música infantil.

O dia de brincadeiras também contou com barraquinhas que ofereceram pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural. O projeto promove integração, cultura e brincadeiras em vários bairros da cidade, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

Criada em 2022, a Caravana de Arte e Lazer já levou entretenimento e lazer para milhares de moradores. A iniciativa busca fortalecer a convivência comunitária e garantir que crianças e responsáveis tenham acesso a momentos de diversão e atividades culturais perto de casa.

