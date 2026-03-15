São Gonçalo: Garotada aproveitou brinquedos e programação diversificada - Renan Otto

São Gonçalo: Garotada aproveitou brinquedos e programação diversificadaRenan Otto

Publicado 15/03/2026 16:47

São Gonçalo - O domingo foi especial para a população do entorno da Praça Estephânia de Carvalho, popularmente conhecida como Praça do Zé Garoto, em São Gonçalo. O espaço público foi palco da Caravana de Arte e Lazer, que levou muita diversão e atividades gratuitas para dezenas de famílias.

Sabrina Elis Soares, analista de Recursos Humanos de 42 anos, elogiou a iniciativa e curtiu a recreação ao lado da filha Maya Lopes, 7. “É a primeira vez que venho. Estou achando bem legal. Acho isso muito importante porque hoje em dia, as crianças estão muito em telas. Estou achando bem bacana, está organizado e é muito bom para a criança ter contato com outras crianças, brincar ao ar livre. Criança é isso, é para brincar. Temos que resgatar isso, mas está bem difícil. Por isso, estou achando bem legal esse evento. É mais uma opção para os pais e melhor ainda por ser perto de casa”.

A programação diversificada para todas as idades da criançada e os animadores agradaram Laura Cristina, de 6 anos, que foi participar da Caravana de Arte e Lazer com a mãe Geruza Lucas dos Santos, empresária de 37 anos. “É bem interessante porque traz entretenimento para as crianças. Estamos aqui na pinturinha que ela quis fazer primeiro e depois vamos para a animação com as brincadeiras. Ela está super empolgada”, contou.

Os pequenos aproveitaram a manhã com atividades lúdicas, artísticas e atrações como oficinas de pintura e bolamania, brincadeiras com animadores, pula-pula e outras atividades. Além disso, personagens vivos e brinquedos infláveis garantiram ainda mais animação com muita música infantil.

O dia de brincadeiras também contou com barraquinhas que ofereceram pipoca, cachorro-quente, picolé, algodão-doce, água e guaraná natural. O projeto promove integração, cultura e brincadeiras em vários bairros da cidade, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

Criada em 2022, a Caravana de Arte e Lazer é realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e já levou entretenimento e lazer para milhares de moradores. A iniciativa busca fortalecer a convivência comunitária e garantir que crianças e responsáveis tenham acesso a momentos de diversão e atividades culturais perto de casa.