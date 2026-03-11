São Gonçalo: Evento 'Celebrando Elas' acontece de graça no shopping Pátio AlcântaraGRASIDEPAULO
A programação acontece a partir das 15h, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita, e reunirá convidadas que compartilham experiências, iniciativas e reflexões sobre protagonismo feminino. Entre os destaques da programação estão o projeto Voz Atípica, apresentado por Bruna Moreira, que traz discussões e vivências relacionadas à inclusão e às diferentes formas de expressão, e o Fala, Bonita, conduzido por Rosi Cruz, iniciativa voltada ao fortalecimento da autoestima e da voz feminina. A ação integra a agenda especial do Mês da Mulher promovida pelo shopping e busca valorizar mulheres que inspiram, transformam realidades e contribuem para uma sociedade mais diversa e representativa.
Serviço
Data: 14 de março
Horário: 15h
Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara
Valor: Grátis
