São Gonçalo: Evento 'Celebrando Elas' acontece de graça no shopping Pátio AlcântaraGRASIDEPAULO

Publicado 11/03/2026 06:36

São Gonçalo - Em celebração ao Mês da Mulher, o Shopping Pátio Alcântara promove no dia 14 de março, próximo sábado, o evento “Celebrando Elas: Homenagem a Mulheres que Inspiram”, um encontro especial dedicado a destacar histórias marcantes, trajetórias de superação e projetos que impactam a sociedade.



A programação acontece a partir das 15h, na Praça de Alimentação, com entrada gratuita, e reunirá convidadas que compartilham experiências, iniciativas e reflexões sobre protagonismo feminino. Entre os destaques da programação estão o projeto Voz Atípica, apresentado por Bruna Moreira, que traz discussões e vivências relacionadas à inclusão e às diferentes formas de expressão, e o Fala, Bonita, conduzido por Rosi Cruz, iniciativa voltada ao fortalecimento da autoestima e da voz feminina. A ação integra a agenda especial do Mês da Mulher promovida pelo shopping e busca valorizar mulheres que inspiram, transformam realidades e contribuem para uma sociedade mais diversa e representativa.



Serviço

Celebrando Elas: Homenagem a Mulheres que Inspiram

Data: 14 de março

Horário: 15h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Valor: Grátis

