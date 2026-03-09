São Gonçalo: em fevereiro Ecopontos já receberam mais de 11 mil quilos de resíduos - Divulgação

Publicado 09/03/2026 07:59

São Gonçalo - Os ecopontos seguem sendo uma alternativa de sucesso quando o assunto é sustentabilidade e reciclagem. Desde seu surgimento, com o Ecoponto do Barro Vermelho, em meados de 2023, já foram recolhidas cerca de 600 toneladas de materiais recicláveis. Outros dois bairros também contam com os pontos de coleta: Santa Luzia e Zé Garoto.

É nos ecopontos que os gonçalenses podem trocar materiais recicláveis por dinheiro digital. Neles, são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado. Apenas neste último mês de fevereiro, os Ecopontos, juntos, já receberam mais de 11 mil quilos de resíduos.

O projeto dos ecopontos é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável. O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. "É muito bom ver os Ecopontos transformando tantas vidas. Todos os meses, dezenas de catadores vão até os locais trocar seus resíduos por dinheiro digital, ajudando o meio ambiente. Além disso, recebemos também pessoas que não trabalham na área, mas entendem a importância da reciclagem para o meio ambiente e a nossa cidade. Agradeço a todos por abraçarem a ideia e teremos novos ecopontos em outros bairros de São Gonçalo em breve", destacou o secretário municipal de Conservação, Edson Leal.



Serviço:



Os três Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho