São Gonçalo: funcionários do Hemonúcleo estão entrando em contato com os doadores da unidade para a adesão à campanha - Divulgação

Publicado 05/03/2026 12:41

São Gonçalo - “Sei que já salvei muitas vidas com a doação de sangue e pretendo continuar até quando Deus permitir.” Esse é o relato de Cristiano Tavares, primeira pessoa que aderiu à campanha “Doador de Carteirinha”, que visa enaltecer doadores de sangue recorrentes do Hemonúcleo de São Gonçalo.

A campanha, conduzida pelas secretarias de Saúde e de Comunicação Social da Prefeitura de São Gonçalo, visa aumentar o número de doações no Hemonúcleo - que abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos -, além de criar um vínculo entre o unidade e os doadores.

A ideia é fazer com que pessoas que já doaram sangue mais de uma vez na unidade recebam uma carteirinha diferenciada ao retornar para uma próxima doação, aumentando, consequentemente, o número de bolsas de sangue. A campanha também conta com ações nas redes sociais da Prefeitura com os doadores recorrentes.

“Estamos iniciando esse movimento para que tenhamos cada vez mais doadores fiéis no Hemonúcleo de São Gonçalo. É muito importante esse vínculo da unidade com o doador. Atendemos todas as unidades de saúde da cidade e por isso precisamos estar sempre com os estoques cheios. Temos certeza de que os doadores terão muito orgulho do título de ‘doador de carteirinha’ porque todos são muito comprometidos com a causa e sabem da importância desse ato de solidariedade. Se você já doou uma vez, volte para doar novamente e seja um doador de carteirinha”, disse a diretora geral do Hemonúcleo, Luiza Pereira.

O primeiro doador de carteirinha é o gonçalense, morador do Jardim Catarina, Cristiano Tavares, de 40 anos, que após sua terceira doação consecutiva na unidade nos últimos meses, retirou sua carteirinha. “Sou doador de sangue há mais de 20 anos. Comecei aos 16, quando participava de um projeto social, e desde novo já entendia a importância da doação de sangue. E toda campanha que incentiva o aumento de doadores é importante e faço questão de participar. Sei que já salvei muitas vidas com a doação e pretendo continuar até quando Deus permitir. Doar sangue é um ato de amor, de bondade”, afirmou Cristiano.



Funcionários do Hemonúcleo estão entrando em contato com os doadores da unidade para a adesão à campanha. Para doar, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável. Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e no primeiro sábado do mês, das 8h às 12h30. A unidade fica na Alameda Pio XII, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.

