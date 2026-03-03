São Gonçalo: professora Anna Paula Ferreira decidiu mostrar aos alunos quais são os impactos causados pelo lixo jogado no meio ambiente - Divulgação

São Gonçalo: professora Anna Paula Ferreira decidiu mostrar aos alunos quais são os impactos causados pelo lixo jogado no meio ambienteDivulgação

Publicado 03/03/2026 16:43

São Gonçalo - Buscando a conscientização da preservação do meio ambiente desde os primeiros anos de idade, os alunos da Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva, na Venda da Cruz, construíram um mural sobre os rios de São Gonçalo, que contou com materiais recicláveis e trabalhos pedagógicos que falam sobre a história dos rios, assoreamento e a vida dos animais aquáticos.

Com inspiração no Rio Bomba, a professora Anna Paula Ferreira decidiu mostrar aos alunos quais são os impactos causados pelo lixo jogado no meio ambiente. Com isso, pensou em uma exposição que fizesse com que eles fossem multiplicadores do conteúdo. “Eu trabalhei com a interpretação do texto ‘O rio pede socorro’, para que eles entendam que a inundação, muitas vezes, acontece por acúmulo de lixo. Também trabalhamos o assoreamento, o descarte correto do óleo de cozinha e como eles podem intervir no ambiente da própria casa, ao alertar os responsáveis para que não joguem lixo na rua. É um assunto que deve ser trabalhado todos os dias, desde muito cedo”, afirmou a professora.

A aluna Giovanna Aguiar, de 10 anos, também se preocupa com os animais que vivem nos rios e em suas margens. Para ela, os problemas podem ser evitados com a conscientização da comunidade.“Se a gente jogar lixo nas ruas, isso acaba indo para os rios e acabam matando os peixes, fazendo mal para a fauna e para a flora. Eu falei para os meus pais que nós temos que pensar mais no meio ambiente, para quando chover, não transbordar e inundar as casas das pessoas”, disse.

