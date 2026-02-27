Niterói: Expo Feirando aposta em ações promocionais e sorteios gratuitos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativaDivulgação
Instalada no 2º piso do shopping, em frente à Casa & Vídeo, a feira reúne uma ampla diversidade de produtos e segmentos, com foco em variedade, preços diferenciados e oportunidades exclusivas. A proposta é fomentar o comércio local, ampliar conexões entre empreendedores e consumidores e proporcionar um ambiente organizado e seguro para toda a família.
Além das ofertas especiais, a Expo Feirando aposta em ações promocionais e sorteios gratuitos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativa. Os participantes do grupo oficial do evento também terão acesso a benefícios exclusivos.
Entre os segmentos presentes na Expo Feirando, o público poderá encontrar cosméticos profissionais, moda feminina, moda fitness, moda infantil, lingerie, acessórios e semijoias modernas, utilidades e produtos diferenciados, além de itens exclusivos de marcas regionais.
Mais do que uma feira de negócios, a Expo Feirando se consolida como um ponto de encontro entre consumidores e empreendedores, promovendo conexão, oportunidade e resultados.
SERVIÇO
Data: 28 de fevereiro a 08 de março
Local: 2º piso, em frente à Casa & Vídeo
Horário: 10h às 22h
Grátis
