Niterói: Expo Feirando aposta em ações promocionais e sorteios gratuitos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativa - Divulgação

Niterói: Expo Feirando aposta em ações promocionais e sorteios gratuitos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativaDivulgação

Publicado 27/02/2026 18:06

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping recebe, de 28 de fevereiro a 08 de março, a Expo Feirando, evento realizado pelo Grupo TB Eventos que promete aquecer as vendas, fortalecer marcas regionais e oferecer ao público uma experiência completa de compras.



Instalada no 2º piso do shopping, em frente à Casa & Vídeo, a feira reúne uma ampla diversidade de produtos e segmentos, com foco em variedade, preços diferenciados e oportunidades exclusivas. A proposta é fomentar o comércio local, ampliar conexões entre empreendedores e consumidores e proporcionar um ambiente organizado e seguro para toda a família.



Além das ofertas especiais, a Expo Feirando aposta em ações promocionais e sorteios gratuitos, tornando a experiência ainda mais dinâmica e interativa. Os participantes do grupo oficial do evento também terão acesso a benefícios exclusivos.



Entre os segmentos presentes na Expo Feirando, o público poderá encontrar cosméticos profissionais, moda feminina, moda fitness, moda infantil, lingerie, acessórios e semijoias modernas, utilidades e produtos diferenciados, além de itens exclusivos de marcas regionais.



Mais do que uma feira de negócios, a Expo Feirando se consolida como um ponto de encontro entre consumidores e empreendedores, promovendo conexão, oportunidade e resultados.



SERVIÇO

Evento: Expo Feirando



Data: 28 de fevereiro a 08 de março



Local: 2º piso, em frente à Casa & Vídeo



Horário: 10h às 22h



Grátis