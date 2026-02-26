São Gonçalo: curso terá aulas duas vezes por semana, das 13h às 17h, e duração de quatro meses a partir de 15 de abril - Divulgação

São Gonçalo: curso terá aulas duas vezes por semana, das 13h às 17h, e duração de quatro meses a partir de 15 de abrilDivulgação

Publicado 26/02/2026 13:27

São Gonçalo - Reconstruir autonomia e transformar talento em geração de renda. Estes são os objetivos do curso gratuito “Confeitaria e Salgados” que será oferecido em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a mulheres em situação de violência doméstica. A iniciativa, que faz parte do projeto Donas da Parada da ONG Mulheres da Parada, está com as inscrições abertas para o preenchimento de 30 vagas.

“Mais do que ensinar técnicas, receitas e organização financeira, queremos criar novas possibilidades em um espaço seguro e acolhedor para as mulheres. Nosso objetivo é que o curso seja um passo concreto para a independência e um novo ciclo de vida”, explicou a presidente e fundadora da ONG, Letícia da Hora.

O curso terá aulas duas vezes por semana, das 13h às 17h, e duração de quatro meses a partir de 15 de abril. As aulas serão ministradas na sede da ONG, no bairro do Sacramento, em São Gonçalo. O link de inscrição está no Instagram da ONG (@mulheresdaparada). Mais informações em (21) 97047-1440.

Histórico das Mulheres da Parada

A ONG Mulheres da Parada é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada a partir da iniciativa de mulheres negras e moradoras das periferias de São Gonçalo.

As atividades iniciaram em abril de 2020, a partir das necessidades sociais e econômicas aprofundadas pelo contexto da pandemia da covid-19 nesses territórios inviabilizados.

Para dar suporte alimentar às famílias da comunidade Parada São Jorge no bairro Sacramento, São Gonçalo, foram distribuídas centenas cestas básicas às famílias em extrema vulnerabilidade.

Tendo em vista, no entanto, os agravantes no território, a instituição ampliou suas ações, a fim de favorecer o acesso dos usuários às políticas sociais de forma integral.

A partir das demandas observadas pelo público atendido no projeto Mercadinho Solidário, foram iniciadas ações de qualificação profissional, entre os quais os cursos de Manicure, Confeitaria, Trancista, entre outros.



