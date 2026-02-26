São Gonçalo: curso terá aulas duas vezes por semana, das 13h às 17h, e duração de quatro meses a partir de 15 de abrilDivulgação
ONG de São Gonçalo oferece curso gratuito para mulheres vítimas de violência
Inscrições já estão abertas para o preenchimento de 30 vagas
