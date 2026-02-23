São Gonçalo: cirurgias e procedimentos do HCCOR são agendados através do Sistema Estadual de Regulação - Divulgação

Publicado 23/02/2026 10:21

São Gonçalo - Desde sua inauguração, em dezembro de 2022, o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR) tornou-se uma das mais relevantes referências regionais de alta complexidade, especialmente na área da cardiologia. Atendendo pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro, a unidade completou 1.008 cirurgias de revascularização do miocárdio (cirurgia do coração de peito aberto conhecida como ponte de safena). No total, a unidade já realizou mais de 16 mil cirurgias e procedimentos até o fim de janeiro deste ano.

Além das revascularizações, a unidade apresenta números robustos e não menos importantes em procedimentos cardiológicos: já foram feitos 5.902 cateterismos cardíacos – fundamentais para o diagnóstico e tratamento de doenças do coração e 1.810 angioplastias coronarianas – procedimento para desobstruir artérias estreitadas ou bloqueadas por placas de gordura, restaurando o fluxo sanguíneo. O hospital também chegou ao número de 100 implantações ou trocas de marca-passo (dispositivo para regular os batimentos cardíacos), além de 179 procedimentos valvares – intervenções complexas que substituem válvulas cardíacas por próteses artificiais.

“Não canso de dizer que o HCCOR transforma e vai continuar transformando a vida de milhares de pessoas de todo o Estado. Conseguimos comemorar um marco atrás do outro porque o trabalho não para. São cirurgias e procedimentos feitos que evitam que os gonçalenses tenham que sair daqui e percorrer quilômetros de distância, já com a saúde debilitada, e de ficar longe dos parentes. Também faço questão de lembrar que tudo isso é possível porque o governador Cláudio Castro investe na saúde e o deputado federal Altineu Cortes envia emendas parlamentares para a manutenção”, destacou o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson.

Também de extrema importância para gonçalenses e demais fluminenses, as cirurgias oncológicas apresentaram crescimento desde o início de suas atividades, totalizando 2.552 operações de alta complexidade. No bloco das neurocirurgias, com destaque para os procedimentos de coluna vertebral (lombar e cervical), foram contabilizadas 764 intervenções. A cirurgia geral por videolaparoscopia totalizou 1.432 procedimentos.

A produção em cirurgias dermatológicas atingiu 2.547 pessoas, especialmente nas áreas de pele, tecidos e mucosas, reforçando a atuação integrada entre dermatologia, oncologia e cirurgia, com impacto direto na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de neoplasias cutâneas. As consultas com médicos especialistas pré e pós-operatório representam um dos maiores pilares quantitativos. Foram realizadas 32.274 consultas médicas, distribuídas entre as especialidades de oncologia, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, neurocirurgia e pré-anestesia.

O HCCOR ainda tem indicadores altos relacionados aos exames realizados na unidade: 92.064 laboratoriais; 16.200 anatomopatológicos e imuno-histoquímicos; 6.116 avaliações de risco cirúrgico; 3.635 ecocardiogramas e 2.054 testes ergométricos. No campo da oncologia clínica, foram realizadas 1.722 sessões de quimioterapia.



Regulação

As cirurgias e procedimentos do HCCOR são agendados através do Sistema Estadual de Regulação (SER). O HCCOR não atende urgência e emergência. Os encaminhamentos para as cirurgias podem ser inseridos no sistema em qualquer unidade de saúde. O SER vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço. Por isso, é muito importante que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde.

