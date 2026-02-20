São Gonçalo: todas as consultas e exames do Ciesg são agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde - Fabio Guimarães

Publicado 20/02/2026 06:49

São Gonçalo - O Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, alcançou a marca de mais de dois milhões de procedimentos disponibilizados até o fim de janeiro deste ano. A unidade registrou 2.045.557 exames, tratamentos e consultas. Desde junho de 2023, quando foi inaugurado, o Ciesg passou a ser um dos principais equipamentos da rede municipal de saúde voltado para o diagnóstico por imagem e consultas com médicos especialistas.

Ao todo, foram contabilizadas 1.289.507 ofertas de exames de imagem de média e alta complexidades como densitometria, tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, ecocardiograma, ecodoppler, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, holter, mapa, raio-x, teste ergométrico, cintilografia e exames laboratoriais de sangue e urina, além de biópsias.

“Estamos chegando a mais um marco em uma unidade de saúde de última geração impensável em outros governos para a população de São Gonçalo. Um local que estava abandonado e que, hoje, salva muitas vidas com diagnósticos precoces e tratamentos para milhares de gonçalenses. Tudo isso faz parte de uma parceria com o governador Cláudio Castro e com o deputado federal Altineu Cortes, que ajudam a manter os serviços do local”, contou o prefeito Capitão Nelson.

No campo das consultas médicas especializadas, o Ciesg disponibilizou 523.818 atendimentos de cardiologia, ortopedia, ginecologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, pneumologia, dermatologia, angiologia, reumatologia, urologia, neurocirurgia, neuropediatria, mastologia, proctologia, otorrinolaringologia, medicina nuclear e geriatria.

“Esse volume expressivo de exames reflete a consolidação do centro como referência em apoio diagnóstico, contribuindo para a ampliação de tratamentos precoces e redução de filas. O Ciesg promove a integração entre a Atenção Primária em Saúde e a Atenção Especializada, contribuindo para a integralidade do cuidado com o paciente”, defendeu o secretário de Saúde, Gabriel Mello.

Complementando a assistência, os atendimentos de nível superior – que englobam enfermagem, fisioterapia de alta e média complexidades para pacientes cirúrgicos, com lesões graves e vítimas de AVC; odontologia e serviço social – totalizaram 50.781 consultas e atendimentos. Ambulatorialmente, nas áreas de fisioterapia e tratamento odontológico, foram contabilizados 181.451 atendimentos.

Dentro dos números da Odontologia estão serviços de média complexidade de cinco especialidades: cirurgia buco-maxilo-facial, periodontia, estomatologia, endodontia e os atendimentos para os pacientes com necessidades especiais no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Vila Três, anexo ao Ciesg.

“O Ciesg garante o acesso equitativo aos serviços de saúde, ampliando a cobertura assistencial e promovendo dignidade, segurança e qualidade no atendimento à população gonçalense. O marco de mais de dois milhões de procedimentos simboliza o compromisso com a saúde pública e com a oferta de um atendimento humanizado e de qualidade”, disse o subsecretário de Atenção Especializada, Vinícius Quintam.

Agendamentos – Todas as consultas e exames do Ciesg são agendados através da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsadc). Para marcar, o gonçalense deve ter encaminhamento médico e procurar qualquer unidade de saúde da rede municipal para ser inserido no sistema. A Central de Regulação vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.

As consultas e tratamentos para o CEO são agendados na própria unidade. Para marcar exames e consultas é necessário levar o pedido médico do SUS, xerox da identidade, CPF e comprovante de residência atualizado em nome da própria pessoa de, no máximo, três meses. O Ciesg fica na Rua Alagoas, 240, Vila Três.