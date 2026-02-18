Niterói: espaço proporciona também educação ambiental e conscientização, com o recebimento diário de animais provenientes de entregas voluntárias - Divulgação

Publicado 18/02/2026 16:14

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, celebrou um marco importante neste mês de fevereiro: 5 mil animais silvestres já foram atendidos pelos profissionais do local. Muitos animais chegam de outros municípios, mostrando como a ASAS é referência no Estado do Rio de Janeiro. A ASAS é vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e possui um termo de cooperação técnica com a Universidade Estácio de Sá, com alunos e professore que atuam nos cuidados veterinários aos animais.

Os animais que chegam à ASAS passam por uma triagem e por cuidados veterinários, sendo que parte é reabilitada e preparada para soltura em seus habitats naturais, enquanto outros são direcionados a instituições especializadas para continuidade do tratamento, quando é o caso. O trabalho é guiado por protocolos técnicos e legais, com foco na saúde e conservação das espécies. O foco do espaço é na reabilitação dos bichinhos e na restauração da fauna ambiental.

O animal que simboliza os 5 mil recebidos pela ASAS é uma andorinha, que foi entregue pela Guarda Ambiental de Niterói no dia 12 de fevereiro. Desde sua inauguração, em junho de 2022, a ASAS tem recebido animais diariamente vindo de resgates feitos pela Guarda Ambiental de São Gonçalo, por entregas voluntárias realizadas por munícipes conscientes da importância da destinação adequada da fauna, por encaminhamentos de guardas ambientais de municípios vizinhos ou provenientes de ações integradas com órgãos ambientais parceiros.

Ao longo desses 5 mil atendimentos, a ASAS acolheu diversas espécies da fauna silvestre brasileira, entre elas bicho-preguiça-de-coleira, tamanduá-mirim, serpentes de diferentes espécies, onça-parda, cachorro-do-mato, aves de variadas espécies, incluindo passeriformes e aves de rapina, pequenos e médios mamíferos e répteis.

"Esse marco evidencia a importância estratégica da ASAS para o município de São Gonçalo. Receber 5 mil animais representa mais do que um número: são vidas resgatadas, espécies preservadas, impactos ambientais mitigados e um avanço concreto na política pública de proteção à fauna. Vale destacar que a ASAS não recebe animais domésticos, apenas silvestres de vida livre. O trabalho é voltado ao resgate, tratamento e devolução à natureza de animais que, em muitos casos, são vítimas de atropelamentos, desmatamento, queimadas ou outras formas de interferência humana", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos. "A ASAS reafirma, com este marco, seu compromisso com a conservação ambiental, com a legalidade, com a proteção da biodiversidade e com o fortalecimento das ações integradas de gestão ambiental no município de São Gonçalo e região. Registramos este importante acontecimento como símbolo do trabalho contínuo, técnico e comprometido realizado por todos os profissionais envolvidos", disse o técnico em Saneamento e Meio Ambiente, biólogo e coordenador da APA Estâncias de Pendotiba, Fernando Medeiros.

A ASAS desempenha um papel fundamental na conservação da biodiversidade, já que contribui diretamente para a manutenção das populações silvestres, possibilitando a reintrodução segura de animais aptos à vida livre e fortalecendo o equilíbrio ecológico local. Além disso, a ASAS fornece apoio às ações de resgate, pois sua existência oferece suporte técnico e operacional aos guardas ambientais, garantindo que os animais resgatados tenham destinação adequada, reduzindo riscos de solturas inadequadas. O espaço proporciona também educação ambiental e conscientização, já que o recebimento diário de animais provenientes de entregas voluntárias demonstra que a população tem reconhecido a importância da regularização e da preservação da fauna. A ASAS atua também como instrumento de sensibilização ambiental, reforçando a responsabilidade coletiva na proteção dos animais silvestres.

É importante ressaltar que a ASAS é responsável apenas pelo resgate e acolhimento de espécies silvestres. Caso alguém encontre um desses animais, a recomendação é evitar qualquer tentativa de captura e acionar os órgãos competentes, para que o resgate seja realizado de maneira correta e segura, garantindo o bem-estar do animal e a segurança da população.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS:



Telefone: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba)



Funcionamento: diariamente, das 9h às 15h



E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental: Telefon 0300 253 1177

