São Gonçalo: atividade contará com a distribuição de panfletos informativos sobre o tema, simulador de embriaguez e brincadeiras educativas para as crianças - Fotos: Jonnathan Smith

Publicado 12/02/2026 18:25

São Gonçalo - Em ritmo de Carnaval, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou mais uma ação de conscientização para os motoristas, visando um trânsito mais seguro. Na ação desta quinta-feira (12), motoristas de motos, caminhões e carros foram abordados por agentes da Prefeitura na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Clube Tamoio, na região central da cidade.

Durante a atividade, foi entregue um panfleto com informações sobre o perigo de beber e dirigir (que é infração gravíssima e gera multa, prisão e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação), a importância do respeito ao pedestre (reduzir a velocidade próximo a locais de grande circulação de pessoas), o uso dos equipamentos de segurança (como capacete e cinto de segurança), o perigo de usar celular ao volante e a necessidade de se respeitar a sinalização e os agentes de trânsito.

"O nosso lema é 'Carnaval com alegria, trânsito com responsabilidade', é momento de festa, mas também precisamos pensar na responsabilidade que temos no ato de dirigir, seja moto ou carro. É importante ter cuidado para evitar acidentes e fatalidades no trânsito. Por isso, estamos realizando ações de conscientização pré-Carnaval. Hoje, estamos em parceria com a Guarda e com professores do CRIA SG, da Secretaria de Turismo e Cultura, para chamar a atenção das pessoas”, disse Andrea Rosa, responsável pelo Departamento de Educação para o Trânsito.

Quem estava passando pelo local elogiou a ação. É o caso da aposentada Márcia dos Santos, de 63 anos. "É uma ação ótima, uma forma de conscientizar as pessoas. A gente sofre com motoristas que não respeitam o pedestre. Aprovo a ação e espero que tenhamos mais pela cidade", disse a moradora do bairro Lindo Parque.

Mais uma abordagem - A conscientização segue pela cidade. Nesta sexta-feira (13), a partir das 14h, na Praça Doutor Luiz Palmier, no Centro, agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estarão realizando uma ação para transeuntes. Também com foco na prevenção pré-Carnaval e para tornar o trânsito mais seguro, a atividade contará com a distribuição de panfletos informativos sobre o tema, simulador de embriaguez e brincadeiras educativas para as crianças.