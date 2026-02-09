São Gonçalo: cidade está entre as que possuem vagas de emprego em rede de supermercados - Reprodução

Publicado 09/02/2026 21:45

São Gonçalo - O ano de 2026 começou com ótimas oportunidades para quem busca emprego. A rede de Supermercados Guanabara está com 270 vagas abertas e distribuídas nas zonas Norte, Sudoeste e Oeste da cidade do Rio, na Baixada Fluminense, em Niterói e em São Gonçalo. As oportunidades abrangem funções operacionais e administrativas. Os interessados em ocupar uma das vagas podem entregar o currículo impresso diretamente em uma das 28 lojas da rede ou se candidatar pelo site supermercadosguanabara.gupy.io.



As exigências variam conforme o cargo, e parte das oportunidades não exige experiência comprovada, ampliando o acesso ao mercado de trabalho. A escolaridade mínima desejável é o ensino fundamental completo, com algumas funções requerendo ensino médio. A rede reforça o compromisso com a inclusão ao disponibilizar vagas específicas para profissionais com deficiência (PCDs), com atribuições a depender do cargo exercido.



Confira abaixo:

Vaga: PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA (administrativas e operacionais)

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.



Responsabilidades e atribuições: varia conforme a função a qual o candidato for direcionado. Requisitos: a partir do ensino fundamental; sem comprovação de experiência.



Vaga: REPOSITOR(A);

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.



Responsabilidades e atribuições: repor as mercadorias e verificar o que falta nas prateleiras, garantindo a exposição do mix de produtos aos clientes; atender e orientar os clientes no salão de vendas; garantir se os preços expostos estão atualizados; organizar e zelar pela limpeza das prateleiras diariamente; realizar devolução de mercadorias; separar as mercadorias com avarias; verificar as validades dos produtos a serem expostos; e abastecer as mercadorias de acordo com o padrão de layout da empresa, obedecendo as regras de validade. Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo. Será um diferencial ter vivência com atendimento ao cliente e reposição de produtos.



Vaga: OPERADOR(A) DE CAIXA

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.



Responsabilidades e atribuições: atender aos clientes; realizar o registro correto, aferição dos produtos e o recebimento dos valores; manter o checkout sempre limpo e organizado; realizar a devolução de mercadorias; auxiliar o cliente no empacotamento e realizar a abertura do caixa e acompanhar o seu fechamento. Requisitos e qualificações: ensino médio completo e experiência comprovada com atendimento ao cliente. Vivência em operação de caixa será um diferencial.



Vaga: DEPOSISTA

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.



Responsabilidades e atribuições: descarregar os caminhões; separar e arrumar as mercadorias nos racks do depósito; organizar os pallets no setor por ordem de validade do produto; realizar e manter a limpeza no depósito; organizar o setor de avarias; e oferecer apoio na realização de inventários. Requisitos e qualificações: desejável ensino fundamental completo e vivência com organização e limpeza de depósitos. Será um diferencial experiência como carregador, ajudante de depósito ou áreas similares em geral.



Vaga: FISCAL DE SALÃO

Local: zonas Norte, Oeste e Sudoeste do Rio; Baixada Fluminense; Niterói e São Gonçalo.



Responsabilidades e atribuições: monitorar e fiscalizar a loja; utilizar câmeras do circuito de TV; acompanhar diariamente a abertura ou fechamento da loja; zelar pelo patrimônio da empresa; acompanhar o descarte das avarias e dos resíduos; realizar relatórios de incidentes e ocorrências; acompanhar as retiradas de sangria dos caixas; e prestar suporte aos clientes acidentados no interior da loja. Requisitos e qualificações: ensino médio completo. É necessário ter experiência como fiscal de salão ou áreas relacionadas a monitoramento e segurança, atenção aos detalhes e também vivência com atendimento ao cliente.



