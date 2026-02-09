São Gonçalo: procissão foi até a orla da Praia das Pedrinhas, onde os religiosos ofereceram presentes para Iemanjá e continuaram em procissão marítimaDivulgação
São Gonçalo celebra Presente de Iemanjá na orla da Praia das Pedrinhas
Evento tradicional é patrimônio cultural e religioso do município
USFs do Jóquei e da Trindade entram na campanha Carnaval com Saúde
Objetivo é orientar população sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis
Cascata é destaque entre as atrações do Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo
O equipamento vai ser inaugurado no dia 8 de fevereiro. Cascata vai contar com reservatórios que somam quase 900 mil metros cúbicos
Sesc Verão São Gonçalo tem início com muito pagode no Parque RJ Nosso Sonho
Evento terá atividades esportivas e shows gratuitos até domingo
Ecoponto de Santa Luzia já recebeu mais de 157 toneladas de materiais em dois anos de funcionamento
Apenas neste mês, foram entregues no ponto de coleta mais de 5.600 quilos de resíduos
Unidade de saúde promove ações nas campanhas do Fevereiro Roxo e Laranja
USF no Jardim Califórnia convida moradores para atividades na praça da Academia de Saúde, na próxima segunda-feira (9)
