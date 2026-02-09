São Gonçalo: procissão foi até a orla da Praia das Pedrinhas, onde os religiosos ofereceram presentes para Iemanjá e continuaram em procissão marítima - Divulgação

Publicado 09/02/2026 12:49

São Gonçalo - A Praia das Pedrinhas, no Boa Vista, foi palco da 18ª edição do Presente de Iemanjá neste domingo (8). O evento reuniu cerca de 200 pessoas para a celebração à Rainha do Mar, que tem o seu dia lembrado todo 2 de fevereiro e comemoração realizada no domingo subsequente.

A programação começou com o ritual de toques, cantigas e danças das religiões de matriz africana, conhecida como Xirê, com predominância dos candomblecistas. Uma grande roda foi formada pelos devotos da Mãe das Águas, que interpretaram cantigas e dançaram ao toque dos atabaques. Após a celebração, eles seguiram em procissão até a orla da Praia das Pedrinhas, onde ofereceram presentes para Iemanjá e continuaram em procissão marítima. “Como pessoa candoblecista, posso dizer que esse evento dedicado a Iemanjá é um ato de profunda importância religiosa, cultural e espiritual. Iemanjá é a grande Mãe das Águas, senhora dos mares, protetora das famílias, do ventre materno e do equilíbrio da vida. Caminhar em procissão em sua homenagem é demonstrar respeito, fé e gratidão por sua força e proteção”, disse a enfermeira Rosângela Coeitro, de 54 anos.

O Presente de Iemanjá tornou-se uma das mais tradicionais manifestações de fé do município e é Patrimônio Público Cultural de Natureza Imaterial e Religiosa em São Gonçalo. É considerada uma manifestação cultural tradicional de extrema relevância para os povos de matrizes africanas. “Tudo que está acontecendo aqui não é apenas um ritual externo, mas um momento coletivo de conexão com o sagrado, onde reafirmamos nossa ancestralidade, nossa história e a resistência das religiões de matriz africana. É também um espaço de união, onde diferentes gerações se encontram para manter viva uma tradição. Além do valor espiritual, tem grande relevância cultural e social, pois promove o respeito à diversidade religiosa e fortalece a identidade do povo de axé. Celebrar Iemanjá em público é afirmar nosso direito à fé, à memória e à liberdade religiosa”, finalizou a pedagoga Maria da Penha Osório, 45.

Também houve a apresentação da Folia de Reis Estrela Nova do Oriente, entrega de certificados, desfile do Afoxé Ara Omi, diversos shows e roda de samba..

