São Gonçalo: moradores têm acesso a tratamento garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs - Reprodução

São Gonçalo: moradores têm acesso a tratamento garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs Reprodução

Publicado 09/02/2026 12:45

São Gonçalo - As unidades de saúde da família (USFs) intensificam, no período de pré-carnaval, as ações de conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis e HIV (ISTs/HIV), reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde sexual. As USFs Mariléa Correa, no Jóquei; e Irmã Dulce, na Trindade; já marcaram as suas datas para as atividades, que têm o tema “Carnaval com Saúde – Ação de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV (ISTs/HIV)”. A primeira vai realizar no dia 10, a partir das 14h; e a segunda no dia 12, a partir das 9h.



A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre práticas seguras, estimular o autocuidado e reduzir os riscos de transmissão no período. Durante as atividades, as equipes multiprofissionais das unidades vão realizar rodas de conversa, palestras nas salas de espera, atendimentos individuais e testagem rápida das hepatites virais b e c, sífilis e HIV.



Os profissionais também vão esclarecer dúvidas sobre sinais e sintomas, formas de transmissão, diagnóstico precoce e tratamento disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As USFs também fazem a distribuição gratuita de preservativos (masculino e feminino), considerados uma das principais estratégias de prevenção combinada.



“O preservativo é fundamental e protege, não apenas durante o carnaval, mas ao longo de todo o ano. A atividade ganha reforço especial no pré-carnaval devido ao aumento da exposição a situações de risco. Sempre lembramos que ele é o único método capaz de prevenir as doenças. Esse acesso à informação é muito importante para os gonçalenses curtirem o carnaval com responsabilidade e mais cuidado”, finalizou a subsecretária da Atenção Primária em Saúde, Vanessa Peres.



Em São Gonçalo, os moradores têm acesso garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs aos preservativos durante os dias úteis da semana, das 8h às 17h. Os testes rápidos também estão disponíveis na maioria das unidades.



Quem quer evitar a contaminação por HIV/Aids, antes de ter exposição de risco, pode fazer a profilaxia pré-exposição (Prep), que cria uma barreira de proteção contra o vírus HIV, tendo 98% de eficácia. O propósito é prevenir e não tratar ou curar a doença.



Quem já fez sexo desprotegido (sem preservativo) e não quer ter dúvidas em relação à contaminação, pode realizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). O método para evitar a contaminação pelo HIV pode ser iniciado até 72 horas após a exposição da pessoa ao vírus. A medicação com anti-retroviral tem 98% de eficácia quando usada corretamente.



Unidades com tratamentos

De segunda a sexta, das 8h às 17h



HIV:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



Hepatite B e C:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Sífilis:



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;

Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.

Locais de Atendimento da Prep (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis



Urgência e Emergência, diariamente após 17h



Pronto Socorro Central, Zé Garoto

Pronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anos

Umpa de Nova Cidade

Umpa do Pacheco



Locais de testagem rápida



Postos de saúde (com exceção da Unidade de Saúde da Família de Neves), de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados);



Polos sanitários – Hélio Cruz, Alcântara; Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro; Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e Jorge Teixeira de Lima, em Jardim Catarina – de segunda à sexta, das 8h às 17h. Já o Washington Luiz, Zé Garoto, faz o exame às quartas, das 8h às 17h;



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissívei, Parada 40, de segunda à sexta, das 8h às 17h;



Clínica Gonçalense Dr. Zerbini, no Arsenal, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 13h.

