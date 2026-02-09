São Gonçalo: moradores têm acesso a tratamento garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs Reprodução
A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre práticas seguras, estimular o autocuidado e reduzir os riscos de transmissão no período. Durante as atividades, as equipes multiprofissionais das unidades vão realizar rodas de conversa, palestras nas salas de espera, atendimentos individuais e testagem rápida das hepatites virais b e c, sífilis e HIV.
Os profissionais também vão esclarecer dúvidas sobre sinais e sintomas, formas de transmissão, diagnóstico precoce e tratamento disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As USFs também fazem a distribuição gratuita de preservativos (masculino e feminino), considerados uma das principais estratégias de prevenção combinada.
“O preservativo é fundamental e protege, não apenas durante o carnaval, mas ao longo de todo o ano. A atividade ganha reforço especial no pré-carnaval devido ao aumento da exposição a situações de risco. Sempre lembramos que ele é o único método capaz de prevenir as doenças. Esse acesso à informação é muito importante para os gonçalenses curtirem o carnaval com responsabilidade e mais cuidado”, finalizou a subsecretária da Atenção Primária em Saúde, Vanessa Peres.
Em São Gonçalo, os moradores têm acesso garantido em todos os postos de saúde, clínicas, polos sanitários e PAMs aos preservativos durante os dias úteis da semana, das 8h às 17h. Os testes rápidos também estão disponíveis na maioria das unidades.
Quem quer evitar a contaminação por HIV/Aids, antes de ter exposição de risco, pode fazer a profilaxia pré-exposição (Prep), que cria uma barreira de proteção contra o vírus HIV, tendo 98% de eficácia. O propósito é prevenir e não tratar ou curar a doença.
Quem já fez sexo desprotegido (sem preservativo) e não quer ter dúvidas em relação à contaminação, pode realizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). O método para evitar a contaminação pelo HIV pode ser iniciado até 72 horas após a exposição da pessoa ao vírus. A medicação com anti-retroviral tem 98% de eficácia quando usada corretamente.
Unidades com tratamentos
HIV:
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;
Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.
Hepatite B e C:
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;
Sífilis:
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;
Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina;
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa;
Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto;
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro;
Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho;
Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz;
Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo;
Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal;
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;
Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.
Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)
Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa
Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
Clínica Gonçalense do Mutondo
Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal
Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis
Urgência e Emergência, diariamente após 17h
Pronto Socorro Central, Zé Garoto
Pronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anos
Umpa de Nova Cidade
Umpa do Pacheco
Locais de testagem rápida
Postos de saúde (com exceção da Unidade de Saúde da Família de Neves), de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados);
