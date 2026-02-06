São Gonçalo: espaço irá inspirar jovens atletas que passarão pelo local, mesmo aqueles que não conhecem a história do corredor - Renan Otto

Publicado 06/02/2026 18:09

São Gonçalo - O Parque RJ, que segue a todo vapor para a finalização dos últimos detalhes antes de sua inauguração oficial, marcada para o dia 8 de fevereiro, vai eternizar a memória do corredor gonçalense Lucas Celestino ao dar seu nome à nova pista de corrida e caminhada do espaço. Com 250 metros de extensão e cinco raias, a pista é uma das grandes novidades do parque e foi pensada para oferecer mais segurança, conforto e incentivo à prática esportiva. A homenagem reconhece a trajetória de Lucas, que morreu atropelado quando corria às margens da rodovia BR-101, em abril de 2025.

Apaixonado por esporte, Lucas costumava compartilhar nas redes sociais vídeos motivacionais mostrando sua rotina de treinos, sempre incentivando a disciplina, a persistência e a fé no processo. Para a esposa de Lucas, a homenagem representa a materialização de um sonho que ele carregava em vida. “Ele sempre dizia que não queria ter uma morte inútil, que queria deixar um legado. Quando recebi a notícia de que o nome dele tinha sido aprovado, a primeira coisa que fiz foi olhar para o céu e dizer: ‘Você conseguiu, amor. Você deixou o seu legado’”, afirmou.

Mais do que um espaço físico, a pista nasce como um símbolo de memória, propósito e incentivo ao esporte. Para a cidade, o local fortalece as práticas esportivas e pode receber eventos, treinos e atividades voltadas à saúde e ao bem-estar da população. Para a família, representa a continuidade de um legado que ultrapassou o âmbito pessoal. “Para a cidade, é um lugar de incentivo ao esporte, à saúde e aos sonhos. Para nossa família, é um símbolo de que o legado de Lucas alcançou outras vidas”, destacou a esposa.

Ela também acredita que o espaço irá inspirar jovens atletas que passarão pelo local, mesmo aqueles que não conhecem a história do corredor. “Que cada passo dado ali desperte coragem, disciplina e esperança. Que essa pista mostre que é possível deixar marcas bonitas no mundo vivendo com propósito.”

O Parque RJ está sendo construído no espaço onde antes funcionava o antigo Piscinão e ocupa uma área de 35 mil metros quadrados. O local passa por um amplo processo de revitalização realizado pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), recebe um investimento superior a R$ 44 milhões.

