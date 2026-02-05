São Gonçalo: Sesc Verão marca a inauguração oficial do Parque RJ - Alexandre Coutinho

Publicado 05/02/2026 09:19

São Gonçalo - A cidade entra na contagem regressiva para a abertura do Parque RJ, no Boa Vista, com o início do Sesc Verão 2026, entre os dias 6 a 8 de fevereiro. Com entrada franca, o evento promove três dias de shows, além de atividades esportivas e culturais voltadas para públicos de todas as idades. Neste ano, o Sesc Verão acontece no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, que terá sua inauguração oficial no dia 8.

Para que o Sesc Verão aconteça de maneira organizada, segura e agradável para todos os participantes, é necessário seguir algumas regras. Essas normas têm como objetivo garantir o bem-estar do público, o bom uso dos espaços e o respeito entre os frequentadores, permitindo que todos aproveitem as atividades oferecidas da melhor forma possível.

Crianças menores de 10 anos só poderão entrar acompanhadas por um responsável, sendo todas identificadas com pulseiras na entrada. Não será permitida a entrada com armas de fogo ou armas brancas, objetos de vidro, bebidas em recipientes de vidro, guarda-chuvas, capacetes, cadeiras e bancos, equipamentos de filmagem profissional, caixas de som, circular com veículos motorizados fora das áreas permitidas, animais, objetos cortantes, objetos incendiários de qualquer tipo, nem a comercialização de qualquer tipo de produto. É recomendável que o público leve capa de chuva, evitando o uso de guarda-chuvas no espaço. O evento contará com revista na entrada, e todo o espaço será monitorado com câmeras de segurança e com reconhecimento facial, visando a segurança do público. Haverá ainda posto médico disponível para atendimento em caso de necessidade.



PARQUE RJ



O Sesc Verão também marca um momento importante para a cidade: a inauguração oficial do Parque RJ São Gonçalo, que também acontece no domingo (8). A entrega do novo espaço à população será feita pelo governador Claudio Castro, pelo secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e pelo prefeito Capitão Nelson, às 17h. As obras do Parque RJ São Gonçalo são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).



PROGRAMAÇÃO:



Sexta-feira (6/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



19h – Walace Araújo



21h – Bom Gosto



Sábado (7/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



19h – No Sigilo



21h – 3030



Domingo (8/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



17h – Cerimônia oficial de inauguração com show de Thiago Martins



20h – Os Garotin

