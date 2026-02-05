São Gonçalo: concerto de abertura no Theatro Municipal promete uma noite memorávelDivulgação
Intitulada “Novos Horizontes”, a temporada 2026 nasce do desejo de reafirmar o papel da música como força de transformação e encontro. O concerto de abertura — assim como todo o ciclo que se seguirá ao longo do ano — propõe uma jornada que atravessa fronteiras estéticas, aproximando diferentes tempos, linguagens e públicos. O repertório foi cuidadosamente selecionado para simbolizar a expansão, o diálogo entre tradição e contemporaneidade e a abertura para novas experiências artísticas.
Gustavo Fernandes, Diretor Artístico e Regente Titular da OFM, destaca a importância da nova temporada. "Com ‘Novos Horizontes’, queremos convidar o público a descobrir novos caminhos de escuta, fortalecendo a relação da comunidade com a orquestra. É uma celebração da música como um espaço de construção de um futuro cultural mais plural, acessível e inspirador", afirma o maestro, natural de Itaocara (RJ), com vasta trajetória nacional.
Rafael Vieira, fundador do Instituto dos Sonhos, complementa a visão ao reforçar o pilar social do projeto. "A Orquestra Filarmônica Metropolitana é a materialização do nosso sonho no Instituto. Cada concerto, especialmente com ingressos populares, é um passo firme para democratizar a cultura e provar que a arte de excelência pode e deve pertencer a todos", declara.
Um dos pilares da temporada é a valorização da música brasileira e fluminense. Nascida em São Gonçalo, a OFM amplia sua atuação e assume o Rio de Janeiro como um de seus territórios criativos, promovendo o encontro entre obras de compositores históricos, criadores em atividade e novas vozes da cena musical contemporânea. A iniciativa busca fortalecer a cultura local, descentralizar a produção artística e preservar a memória musical do estado.
A Orquestra Filarmônica Metropolitana se destaca não apenas pela excelência artística, mas também por seu forte compromisso social. A política de ingressos a preços populares convida um público cada vez mais diverso a ocupar as salas de concerto e vivenciar a potência da música sinfônica.
O concerto de abertura no Theatro Municipal promete uma noite memorável, marcando o início de um ciclo que levará a mensagem de “Novos Horizontes” a diferentes palcos. A apresentação é uma oportunidade única para o público carioca se conectar com uma das mais vibrantes orquestras do cenário atual, em um dos palcos mais icônicos do país.
Sobre o Instituto dos Sonhos e a Orquestra Filarmônica Metropolitana
A Orquestra Filarmônica Metropolitana (OFM), um de seus principais projetos culturais, alia excelência artística à democratização do acesso à música de concerto. Desenvolve uma programação vibrante e inovadora, com foco na valorização da música brasileira e na formação de novos públicos, em total alinhamento com os valores de sua instituição mantenedora.
SERVIÇO:
Data: 10 de fevereiro de 2026 (terça-feira), às 19h
Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Praça Floriano, S/N - Centro, Rio de Janeiro - RJ)
Ingressos: R$ 2,00 (dois reais)
Classificação: Livre
