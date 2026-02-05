São Gonçalo: a população também deve colaborar, fazendo o descarte correto do lixo para não obstruir bueiros e bocas de lobo - Divulgação

05/02/2026

São Gonçalo - A Prefeitura reforçou, nas primeiras horas desta quarta-feira (4), as equipes da Secretaria de Conservação que atuam na limpeza das ruas e retirada de galhos de árvores, incluindo desobstrução de redes de águas pluviais, bueiros, bocas de lobo e valões. A medida foi tomada após a forte tempestade que atingiu a cidade, na tarde da última terça-feira (3), quando choveu em pouco mais de meia hora quase metade do previsto para todo o mês de janeiro.

A média histórica mensal do índice pluviométrico em São Gonçalo fica em torno de 120mm. Nesta terça-feira, a cidade recebeu uma tempestade atípica que chegou a 50,4mm em poucos minutos, por volta de 15h30. Os bairros mais atingidos foram Colubandê e Alcântara, com 50,4mm; Boa Vista, com 49,8 milímetros; Arsenal, com 49 milímetros; Ipiíba, com 41 milímetros; Vila Três, com 41,2 milímetros, Fazenda dos Mineiros, com 39,9 milímetros; Engenho Pequeno, Sete Pontes e Gradim, com média de 36 milímetros.

Houve alagamentos e bolsões d’água em diversos bairros, situação inevitável diante da rapidez e intensidade com que o temporal atingiu a cidade. A Defesa Civil registrou e acompanhou ocorrências, com atendimentos que incluíram queda de muro no Mutuá e no Engenho Pequeno e ameaça de desabamento de muro no bairro Almerinda; queda de árvore sobre residência no Pita e Sacramento, ambas com acionamento do Corpo de Bombeiros; quedas de árvores sobre rede elétrica no Jóquei e em Jardim Catarina, esta última encaminhada à Enel; ameaça de deslizamento no Laranjal; queda de árvore em via pública na Estrada de Guaxindiba, já removida; além de quedas de árvores na Estrada da Meia-Noite, em Ipiíba, na Rua Valdemiro Lopo, no Jóquei, e na Rua Francisca Trapanez Aguiar, em Santa Isabel.

Nesta quarta-feira, as equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) da Prefeitura, que já realizam diariamente o trabalho de limpeza e desobstrução das galerias de redes pluviais, foram reforçadas e direcionadas para os bairros mais atingidos pela tempestade de terça-feira.

"Seguimos firmes com as ações que visam minimizar os impactos das fortes chuvas que caem em São Gonçalo. O temporal desta terça-feira foi uma situação extraordinária. Até mesmo vias com redes de drenagem ficaram momentaneamente alagadas, mas é importante esclarecer que o escoamento aconteceu de forma rápida e é esta a função do sistema. As redes de drenagem são projetadas de acordo com a média histórica de chuvas e, em temporais muito fortes e rápidos, o alagamento é inevitável, mas o escoamento das águas acontece como o esperado", explicou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza.

O secretário de Conservação, Edson Leal, ratificou o esquema especial montado nesta terça-feira nos bairros mais atingidos, com reforço das equipes. E lembrou que a população também deve colaborar, fazendo o descarte correto do lixo para não obstruir bueiros e bocas de lobo, garantindo o bom escoamento de águas pluviais.