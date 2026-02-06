Miscelânia Cultural: evento gratuito vai agitar três cidades do RioDivulgação
Entre as atrações que vão passar pelo festival estão a Cia de Dança Ako Dance, Patrick O Mágico, o artista de circo Guga Morales, a Cia Jukah de teatro e os cantores Bruna de Paula, Edu e Cael. Nos dias 7 e 8/02, o Itaboraí Plaza recebe o festival. Depois, nos dias 21 e 22/02, é a vez do Partage São Gonçalo abrigar o evento. Encerrando a temporada, nos dias 28/02 e 1º/03, o Centro Cultural Cauby Peixoto, em Niterói, recebe as atrações.
“O Miscelânea Popular nasce do desejo de criar encontros entre pessoas, gerações e públicos que, muitas vezes, não se veem representados nos espaços culturais tradicionais. Quando o festival ocupa um shopping ou um centro cultural de bairro, ele transforma a rotina em experiência e cria memórias afetivas a partir do contato com a arte. A programação é pensada especialmente para famílias e crianças, mas também para quem passa por ali sem planejar assistir a um espetáculo e acaba ficando. A gratuidade é fundamental para isso; ela permite que a arte chegue de forma simples, aberta e acolhedora, despertando curiosidade, encantamento e, muitas vezes, o primeiro vínculo das pessoas com o teatro, a dança, o circo ou a música”, afirma Rafael Mose, diretor da Osmose Produções.
INCLUSÃO CULTURAL
Itaboraí Plaza
Endereço: Rod. Governador Mário Covas, km 295 – Três Pontes, Itaboraí
07/02 (sábado): Às 14h, acontece a oficina de instrumentos musicais “Criar, fazer e tocar", com Os Alquinos. Às 16h, o grupo Os Alquinos faz um show de abertura. Às 16h30, a Cia Albatroz apresenta a peça de teatro “Um passarinho me contou”, uma fábula poética sobre infância, imaginação e afetos. Às 19h, é a vez da apresentação de circo com Lilica e Cotonete, “Brincando com o público – Trupe Achei Graça”. Encerrando o dia, às 19h30, o Selma Grupo de Dança apresenta o espetáculo Marrom, uma trama embalada e inspirada nos grandes sucessos da artista Alcione.
08/02 (domingo): Às 14h, acontece a oficina de dança livre “Kids”, com Bia Barros, em uma proposta divertida que introduz as crianças ao mundo da dança. Às 16h, é a vez do espetáculo de dança “Lá na Fazendinha”, também com Bia Barros. Às 16h30, acontece uma apresentação de circo com Guga Morales. Às 19h, o cantor Cael faz um show acústico de abertura e, em seguida, às 19h30, o show do cantor Edu encerra o domingo, com repertório que reúne pop, funk, trap e soul.
Partage São Gonçalo
Endereço: Av. Pres. Kennedy, 425 – Centro, São Gonçalo
21/02: Às 14h, acontece a oficina infantil de passinho com a Cia Ako Dance. Às 16h, a banda Cantando Para Contar realiza um show para as crianças. Às 16h30, o espetáculo “Cartas para Chico”, que une dança e teatro, inspirado na poesia e nas canções de Chico Buarque. Às 19h30, é a vez da apresentação de Patrick O Mágico, com o espetáculo “Ciência ou Mágica”.
22/02: Às 14h, acontece a oficina de mágica infantil “O Truque”, com Patrick O Mágico. Às 16h, o Palhaço Galalau apresenta o show “Paixonetices de um Galalau”. Às 16h30, o show de dança “Clóvis”, com a Cia Ako Dance, celebra a essência dos Bate-Bolas e do passinho carioca. Às 19h, a cantora Bruna de Paula faz um show de samba. Encerrando o dia, às 19h30, o espetáculo “A Mala de Rubens”, com a Trupe dos Silva.
Centro Cultural Cauby Peixoto (Niterói)
Endereço: Alameda São Boaventura, 263 – Fonseca, Niterói
28/02: Às 14h, o evento recebe a oficina de Serigrafia em Cartaz, com Beni Campos. Às 16h, o público infantil vai curtir o espetáculo “Malévola”, com a Cia Jukah de Teatro. Às 16h30, é a vez do show de circo com a Cia Tenda da Bubu. Às 19h, acontece o show musical com a cantora Mariana Palombo. Às 19h30, a peça de teatro “PIPAS”, com a atriz Nilda Andrade, encerra as atrações do dia.
1º/03: Às 14h, acontece a oficina de teatro infantil “Mamulengos”, com Priscila Paraíso. Às 16h, o show de circo “Biscoito em uma Onda de Bolhas Mágicas”, com a palhaça Biscoito. Às 16h30, o festival recebe o show infantil “Samba de Criança”. Entre 17h30 e 19h, será realizado um debate sobre arte e cultura com o público. Às 19h, acontece um show de circo com o coletivo Assum Preto. Às 19h30, o espetáculo de dança “Sob a Pele”, com Vinicius Rigo, encerra o festival.
