São Gonçalo: participação da população é fundamental para o sucesso desse trabalho, devendo acionar os canais oficiais sempre que identificar animais silvestres em situação de risco - Divulgação

São Gonçalo: participação da população é fundamental para o sucesso desse trabalho, devendo acionar os canais oficiais sempre que identificar animais silvestres em situação de riscoDivulgação

Publicado 06/02/2026 09:07

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) de São Gonçalo, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, divulgou o balanço das atividades realizadas no mês de janeiro, reforçando seu papel estratégico na proteção da fauna silvestre e na conservação do bioma local. Apenas neste mês, a unidade recebeu 258 animais silvestres, provenientes de resgates institucionais e de entregas voluntárias da população.

Com os números de janeiro, a ASAS alcançou um novo marco desde o início de suas atividades, em 2023: mais de 4.900 animais resgatados, acolhidos e encaminhados para reabilitação ou destinação adequada. O dado consolida a área de soltura como referência regional no manejo e na proteção da fauna silvestre. Os atendimentos do mês envolveram animais resgatados pela Guarda Municipal de São Gonçalo, além de encaminhamentos realizados por guardas municipais de municípios vizinhos, como Itaboraí, Niterói e Maricá, evidenciando o caráter integrado e regional do trabalho desenvolvido. Também houve participação significativa de cidadãos que realizaram a entrega voluntária de animais encontrados em situação de risco.

Entre as espécies atendidas em janeiro estão aves, répteis e mamíferos típicos da fauna da Mata Atlântica, o que demonstra a diversidade de ocorrências e a importância da área de soltura como estrutura de apoio para o manejo ambiental. Após avaliação técnica, parte dos animais pôde retornar à natureza, enquanto outros foram encaminhados para unidades especializadas ou permaneceram sob cuidados para reabilitação. O subsecretário de Meio Ambiente e Transportes, Ramonn Diego Barros de Almeida, destacou a relevância da continuidade do trabalho desenvolvido pela área de soltura e o fortalecimento das políticas ambientais no município.

“O volume de atendimentos alcançado ao longo desses anos reflete a consolidação de um trabalho técnico sério e contínuo, voltado à proteção da fauna silvestre de São Gonçalo e de toda a região. A atuação da ASAS é fundamental para o equilíbrio ambiental e para a preservação da biodiversidade, contando também com o apoio crescente da população, que tem compreendido a importância da entrega responsável dos animais e contribuído para o avanço das ações de conservação”, afirmou o subsecretário.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes de São Gonçalo, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) atua exclusivamente no resgate e no acolhimento de espécies da fauna silvestre. A participação da população é fundamental para o sucesso desse trabalho, devendo acionar os canais oficiais sempre que identificar animais silvestres em situação de risco.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.



E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental



Telefone: 0300 253 1177

