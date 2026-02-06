São Gonçalo: evento teve a participação de gestores escolares e do secretário de Educação, Mauricio Nascimento - Renan Otto

São Gonçalo: evento teve a participação de gestores escolares e do secretário de Educação, Mauricio NascimentoRenan Otto

Publicado 06/02/2026 18:06

São Gonçalo - A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, nesta sexta-feira (6), a Abertura do Ano Letivo de 2026 com a Aula Magna do professor Dr. Maurício da Silva, com o tema Multiletramentos e Leitura de textos multimodais. O evento teve a participação de gestores escolares e do secretário de Educação, Mauricio Nascimento.

“Temos mais um ano de muitos desafios e conquistas pela frente, e é fundamental que estejamos unidos e comprometidos com a educação de qualidade. A formação continuada dos nossos profissionais é essencial para acompanharmos as transformações do mundo e garantirmos um ensino cada vez mais inclusivo, de qualidade e conectado com a realidade dos nossos alunos”, disse o secretário.

A diretora da Escola Municipal Professora Margarida Rosa Marques Galvão, na Amendoeira, ficou feliz com a iniciativa e destacou a qualidade da Aula Magna. Para ela, esses eventos são importantes para o gestor escolar. “Tivemos a oportunidade de engrandecer nosso conhecimento, na prática, com a aula apresentada pelo Professor Dr. Maurício, com uma fala potente sobre Multiletramentos e a leitura das Multimodalidades de Texto. Uma aula leve, para que nos levasse a compreender a importância de nos mantermos atualizados com o que vem acontecendo no mundo e suas modificações, levando para dentro da escola uma realidade mais atual e dinâmica”, afirmou a professora.

