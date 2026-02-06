São Gonçalo: evento teve a participação de gestores escolares e do secretário de Educação, Mauricio NascimentoRenan Otto
Educação de São Gonçalo faz abertura do ano letivo
Aula Magna reuniu gestores escolares
Guarda Municipal prende casal que tentou furtar estabelecimento comercial no Centro
Ação foi flagrada pela Central de Segurança de São Gonçalo
Festival leva atrações culturais gratuitas para São Gonçalo
Miscelânea Popular vai reunir shows e espetáculos de teatro, circo e dança também em Niterói e Itaboraí
ASAS registra 258 atendimentos em janeiro e reforça atuação na proteção da fauna
Unidade supera a marca de 4.900 animais resgatados desde o início de suas atividades
São Gonçalo entra na contagem regressiva para a entrega do Parque RJ
Espaço vai receber o Sesc Verão 2026 a partir da próxima sexta-feira (6) até domingo (8), com grandes shows e atividades para toda a família
São Gonçalo reforça equipes de limpeza após tempestade atípica que atingiu a cidade
Temporal atingiu quase metade do Índice pluviométrico previsto para o mês em meia hora
