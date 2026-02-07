São Gonçalo: a cascata funcionará com sistema auto filtrante, de 64 metros cúbicos, e armazenada em reservatórioDivulgação
A cascata funcionará com sistema auto filtrante, de 64 metros cúbicos, e armazenada em reservatório. Vale destacar que a vazão da saída de água é de até 196,9 metros cúbicos. Além disso, o equipamento conta com reservatórios que somam quase 900 mil metros cúbicos. Fora a cascata, o Parque RJ, um projeto fruto de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de São Gonçalo, executado pela Secretaria das Cidades, contará com anfiteatro para 15 mil pessoas, pista de atletismo, skatepark com half pipe, quadras, parcão, academia ao ar livre e espaço kids. Com infraestrutura moderna e soluções ambientais integradas, o Parque RJ inaugura um novo conceito de convivência no município e já inspira modelos semelhantes em outras cidades fluminenses. Serão beneficiados mais de 1,8 milhão de pessoas.
