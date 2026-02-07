São Gonçalo: a cascata funcionará com sistema auto filtrante, de 64 metros cúbicos, e armazenada em reservatório - Divulgação

Publicado 07/02/2026 12:15

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, vai contar com diversas atrações e será a maior área de lazer da Região Leste fluminense. Uma das mais aguardadas é a cascata que vai refrescar a população nos dias de calor. O novo espaço será inaugurado no dia 8 de fevereiro às 17h.



A cascata funcionará com sistema auto filtrante, de 64 metros cúbicos, e armazenada em reservatório. Vale destacar que a vazão da saída de água é de até 196,9 metros cúbicos. Além disso, o equipamento conta com reservatórios que somam quase 900 mil metros cúbicos. Fora a cascata, o Parque RJ, um projeto fruto de parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura de São Gonçalo, executado pela Secretaria das Cidades, contará com anfiteatro para 15 mil pessoas, pista de atletismo, skatepark com half pipe, quadras, parcão, academia ao ar livre e espaço kids. Com infraestrutura moderna e soluções ambientais integradas, o Parque RJ inaugura um novo conceito de convivência no município e já inspira modelos semelhantes em outras cidades fluminenses. Serão beneficiados mais de 1,8 milhão de pessoas.

"No Parque RJ, planejamos entregar um equipamento que atendesse aos frequentadores do Parque RJ em todas as estações do ano. No período do calor, a cascata é uma excelente opção para refrescar a população e proporcionar um momento de lazer em família", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.