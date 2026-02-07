Sesc Verão no Parque RJ: atrações gratuitas em São Gonçalo - Divulgação

São Gonçalo - O primeiro dia do Sesc Verão São Gonçalo 2026 foi marcado por grandes apresentações de pagode e samba e muitas atividades recreativas e esportivas. O evento, que começou nesta sexta-feira (6), segue até domingo (8) e acontece no Parque RJ Nosso Sonho, localizado no Boa Vista, que abriu as portas pela primeira vez aos gonçalenses e terá sua inauguração oficial no domingo.

Durante o evento, que teve início às 15h, foram realizadas diversas atividades recreativas como videogames, brinquedos infláveis, além de jogos livres nas áreas do Parque RJ, que incluem as quadras poliesportiva e de futebol, pista de skate e cascata de água. Para animar os gonçalenses, o DJ Arcanjo soltou músicas de todos os ritmos. A partir das 19h, o cantor Walace Araújo embalou o público com diversos sucessos do pagode. Já depois das 21h, o grupo consagrado Bom Gosto manteve a energia do público mesmo com chuva, ao som de “Curtindo a Vida”, “Patricinha do Olho Azul”, “Agora Perdeu”, entre outras músicas.

O prefeito Capitão Nelson prestigiou o evento e conferiu a nova área de lazer da cidade, ao lado do vice-prefeito João Ventura, do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e do deputado federal Altineu Côrtes. “É muito gratificante ver tantas famílias aproveitarem esse evento na nossa cidade, principalmente, aqui no Parque RJ Nosso Sonho. Esse espaço foi muito bem planejado, em parceria com o Governo do Estado, para oferecer o melhor para a nossa população. Espero que todos possam vir curtir momentos de lazer e atividades aqui, não apenas durante o especial Sesc Verão, mas ao longo do ano,” destacou. O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também esteve presente na abertura do Sesc Verão e falou sobre o sucesso das obras no local. “Fico muito feliz em ver que os gonçalenses já estão aprovando cada canto do Parque RJ no evento de hoje. Em parceria com a Prefeitura, trabalhamos muito nesse espaço, onde antigamente funcionou o Piscinão, para que ele se tornasse essa enorme área de lazer, convivência e com equipamentos esportivos para melhorar a qualidade de vida da população”, disse.

O Sesc Verão São Gonçalo é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio. O evento também conta com food trucks para venda de comidas e bebidas, aguadeiros oferecidos pela Concessionária Águas do Rio para hidratação, posto médico e banheiros. “Eu já fui a outros eventos do Sesc e essa edição aqui no Parque foi uma ótima escolha. Achei o espaço excelente e eu e minha família inteira vamos vir outras vezes”, contou a gonçalense Fernanda Vieira, de 47 anos. “Aqui é um local ótimo para ter essa área de lazer e um evento como esse. Nós vamos vir sempre, porque ainda nem conseguimos aproveitar todos os cantos daqui. Meu filho, se pudesse, dormiria nessa cascata hoje e já quer convocar outros amigos para conhecer”, disse a moradora de Alcântara, Gabrielle Cabral.



Ainda neste fim de semana

Quem não pôde curtir o primeiro dia, poderá aproveitar a programação deste sábado (7), a partir das 15h, com show de pagode com No Sigilo e o grupo de rap 3030. Já no domingo (8), os gonçalenses Os Garotin sobem ao palco do Sesc Verão, às 20h. As portas do local vão estar abertas a partir das 15h. Também no domingo, a partir das 17h, haverá uma cerimônia oficial de inauguração do Parque RJ com a presença do governador Cláudio Castro e o prefeito Capitão Nelson. Para celebrar a entrega do novo espaço de lazer, o artista Thiago Martins vai se apresentar.



Regras do evento

Crianças menores de 10 anos só podem entrar acompanhadas por um responsável, sendo todas identificadas com pulseiras na entrada. Não é permitida a entrada com armas de fogo ou armas brancas, objetos de vidro, bebidas em recipientes de vidro, guarda-chuvas, capacetes, cadeiras e bancos, equipamentos de filmagem profissional, caixas de som, circular com veículos motorizados fora das áreas permitidas, animais, objetos cortantes, objetos incendiários de qualquer tipo, nem a comercialização de qualquer tipo de produto. É recomendável que o público leve capa de chuva, evitando o uso de guarda-chuvas no espaço. O evento contará com revista na entrada, e todo o espaço será monitorado com câmeras de segurança e com reconhecimento facial, visando a segurança do público.