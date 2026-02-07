São Gonçalo: ação vai acontecer na Praça da Academia de Saúde do bairro - Divulgação

São Gonçalo: ação vai acontecer na Praça da Academia de Saúde do bairroDivulgação

Publicado 07/02/2026 10:21

São Gonçalo - As unidades da Atenção Primária em Saúde já começaram as atividades de conscientização de fevereiro. A maior parte trabalha com a sensibilização da importância da prevenção às infecções sexualmente transmissíveis e HIV no pré-carnaval. Mas também há ações relacionadas ao Fevereiro Roxo e Laranja. A USF Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia, vai trabalhar com essa segunda vertente no próximo dia 9, entre 8h e 12h.

Para ampliar o acesso às informações, a ação vai acontecer na Praça da Academia de Saúde do bairro. O Fevereiro Roxo está relacionado a três doenças crônicas: alzheimer, lúpus e fibromialgia. E o Fevereiro Laranja é uma campanha para alertar sobre a leucemia e incentivar a doação de medula óssea.

“Vai ser uma ação diferenciada porque vamos ter palestras sobre as doenças e como manter uma boa qualidade de vida dos pacientes, já que elas não têm cura. Teremos orientações com nutricionista, com educador físico e com a equipe do Hemonúcleo sobre a importância da doação de sangue e do cadastro para a doação de medula óssea, que pode salvar vidas”, descreveu a administradora da USF, Lene França.

A ação ainda vai contar com aferição de pressão arterial e de glicose, cadastro para roda de conversa com a equipe nutricional e orientações de prevenção às ISTs/HIV, que este ano tem o tema “Carnaval com Saúde – Ação de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV (ISTs/HIV)” com distribuição de preservativos. Para participar das atividades, os usuários devem levar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.