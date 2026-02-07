São Gonçalo: ação vai acontecer na Praça da Academia de Saúde do bairroDivulgação
Unidade de saúde promove ações nas campanhas do Fevereiro Roxo e Laranja
USF no Jardim Califórnia convida moradores para atividades na praça da Academia de Saúde, na próxima segunda-feira (9)
São Gonçalo Shopping promove Bailinho Pet
Programação especial para pets e tutores acontece no próximo sábado (6)
Pista de corrida do Parque RJ terá nome do corredor gonçalense Lucas Celestino
Atleta amador morto em abril de 2025 após atropelamento na BR-101 será homenageado
Guarda Municipal prende casal que tentou furtar estabelecimento comercial no Centro
Ação foi flagrada pela Central de Segurança de São Gonçalo
Festival leva atrações culturais gratuitas para São Gonçalo
Miscelânea Popular vai reunir shows e espetáculos de teatro, circo e dança também em Niterói e Itaboraí
