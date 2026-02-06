São Gonçalo: bailinho de carnaval pet acontece gratuitamente no próximo sábadoDivulgação
A concentração dos pets será na loja PET FUN, localizada no 2º piso, próximo ao acesso do estacionamento G1. Às 14h, acontece a saída oficial do bloquinho pet, que seguirá em desfile até a Praça de Eventos, no corredor da Casa & Vídeo, onde será feita a abertura oficial das atividades.
Entre 14h e 16h, o público poderá aproveitar uma programação ativa que inclui circuito pet, desfile pet e camarim temático, além de momentos de integração entre os pets e seus tutores, com confetes e muita animação.
Durante todo o evento, haverá distribuição de brindes e premiações para os participantes das atividades. Para deixar o clima ainda mais especial, é importante que os pets participem fantasiados. O Bailinho Pet conta com o patrocínio da PET FUN.
A iniciativa reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer experiências diferenciadas e inclusivas para toda a família, inclusive os amigos de quatro patas.
Serviço
Data: domingo, 8 de fevereiro
Horário: a partir das 13h30
Local: São Gonçalo Shopping
Entrada gratuita
