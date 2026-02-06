São Gonçalo: bailinho de carnaval pet acontece gratuitamente no próximo sábado - Divulgação

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping entra no clima de diversão com a realização do Bailinho Pet, um evento gratuito e aberto ao público que promete encantar tutores e seus animais de estimação. A ação acontece no domingo, 8 de fevereiro, a partir das 13h30, com uma programação repleta de atividades, interação e muita animação.



A concentração dos pets será na loja PET FUN, localizada no 2º piso, próximo ao acesso do estacionamento G1. Às 14h, acontece a saída oficial do bloquinho pet, que seguirá em desfile até a Praça de Eventos, no corredor da Casa & Vídeo, onde será feita a abertura oficial das atividades.



Entre 14h e 16h, o público poderá aproveitar uma programação ativa que inclui circuito pet, desfile pet e camarim temático, além de momentos de integração entre os pets e seus tutores, com confetes e muita animação.



Durante todo o evento, haverá distribuição de brindes e premiações para os participantes das atividades. Para deixar o clima ainda mais especial, é importante que os pets participem fantasiados. O Bailinho Pet conta com o patrocínio da PET FUN.



A iniciativa reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer experiências diferenciadas e inclusivas para toda a família, inclusive os amigos de quatro patas.



Serviço

Bailinho Pet



Data: domingo, 8 de fevereiro



Horário: a partir das 13h30



Local: São Gonçalo Shopping



Entrada gratuita