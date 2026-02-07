São Gonçalo: os três Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - Divulgação

São Gonçalo: os três Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17hDivulgação

Publicado 07/02/2026 11:14

São Gonçalo - Ecoponto do bairro Santa Luzia está completando dois anos de funcionamento neste sábado (7). O segundo ecoponto inaugurado pela Prefeitura de São Gonçalo já recebeu, nesse tempo em atuação, mais de 157 toneladas de materiais, incluindo plástico, vidro, papel, eletrônicos. Apenas neste mês, foram entregues mais de 5.600 quilos de resíduos.

É nos Ecopontos que os gonçalenses podem trocar materiais recicláveis por dinheiro digital. Localizado na Rua Visconde Seabra, o Ecoponto de Santa Luzia é uma opção para os catadores da região conseguirem uma renda. Mais de 800 pessoas estão cadastradas na unidade. É o caso de Luciene da Silva Couto, de 52 anos, que frequenta o local desde sua inauguração.

"Eu trabalho com reciclagem há três anos, desde que fiquei desempregada e a profissão se tornou minha fonte de renda. Antes do Ecoponto, eu entregava em outros lugares, mas quando abriu aqui, não perdi tempo e me cadastrei. Adoro as pessoas que trabalham aqui e o dinheiro que entra no nosso cartão é ótimo, me ajuda muito, eu consigo ir no mercado, na feirinha, na farmácia e comprar um alimento, um remédio, o que eu precisar. Ajuda a mim e a toda minha família", disse.

Ela também destacou a importância dos Ecopontos e da reciclagem para a cidade. "Eu sempre aviso para os meus conhecidos sobre a importância de reciclar, de não jogar óleo de cozinha fora, garrafa de vidro, garrafa pet, que prejudica a cidade. Eu gosto do meu trabalho, é uma contribuição social e estou tornando o mundo melhor para o meu neto e futuros bisnetos. Eu queria pedir para toda a população ter consciência porque o lixo da rotina está acabando com o nosso planeta, entupindo bueiros, sujando rios e causando alagamentos. As pessoas deveriam ter mais consciência, realizar a coleta seletiva e ajudar no descarte correto dos materiais", afirmou.

Sobre os Ecopontos

O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável. O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. A cidade de São Gonçalo possui três Ecopontos em funcionamento atualmente: um em Santa Luzia, um no Barro Vermelho (o primeiro a ser inaugurado na cidade) e o do Zé Garoto. Ao todo, os três Ecopontos juntos já reciclaram mais de 588 toneladas e meia de materiais. Apenas neste mês, foram reciclados mais de 3.800 quilos no Ecoponto do Zé Garoto e mais de 7.400 quilos no Ecoponto do Barro Vermelho.

Nos Ecopontos, são aceitos plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.



Serviço:



Os três Ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho.