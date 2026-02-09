São Gonçalo: captação foi realizada em uma das salas cirúrgicas do centro de trauma e contou com apoio de médicos, enfermeiros e instrumentadores do HEAT - Divulgação

Publicado 09/02/2026 17:56

São Gonçalo - O primeiro coração captado este ano pelo RJ Transplantes saiu do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, neste domingo (08). A equipe, que também captou rins, fígado e córneas de um paciente que teve morte encefálica confirmada, contou com o apoio de um helicóptero da secretaria estadual de Saúde.



Profissionais que integram a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do hospital acolheram a família do paciente, um jovem de 17 anos, vítima de acidente de moto no município de Rio Bonito. Após a realização dos exames exigidos e a assinatura dos médicos no laudo, a doação foi solicitada e autorizada pelos parentes.



A captação foi realizada em uma das salas cirúrgicas do centro de trauma e contou com apoio de médicos, enfermeiros e instrumentadores do HEAT. O coração foi o primeiro órgão a deixar a unidade, pois tem que ser transplantado imediatamente, em até quatro horas. Todos os órgãos foram direcionados para hospitais do Rio.



Em 2025, o Hospital Alberto Torres realizou mais de 150 notificações sobre possíveis doadores ao RJ Transplantes. Deste total, 91 famílias disseram sim à doação. O HEAT captou, ainda, oito corações no ano passado. O procedimento, considerado de altíssima complexidade, contou com uma logística envolvendo também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.



Com isso, o hospital vem se consolidando entre as unidades de referência no estado do Rio de Janeiro em captação de órgãos. O trabalho da unidade, aliado à solidariedade das famílias, tem permitido salvar vidas e renovar a esperança de pacientes que aguardam na fila de transplantes.



DESTAQUE

O Hospital Estadual Alberto Torres está entre as unidades do Estado do Rio de Janeiro a realizar, diretamente, a captação de córneas. O processo de captação ampliou as atividades desenvolvidas pela Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Para a realização do procedimento, o hospital capacitou um grupo de enfermeiros. O HEAT faz o procedimento de enucleação no centro cirúrgico após a confirmação da morte do paciente e a autorização da família. Todo o trabalho é acompanhado por médico oftalmologista. Os atendimentos da equipe acontecem em escala de plantão 24 horas por dia, sete dias por semana.