Leny Ferreira: capacitação profissional e combate às desigualdades sociais
A trajetória de Leny no trabalho social começou de forma simples, com a distribuição de cestas básicas. No entanto, ao perceber que a assistência emergencial não era suficiente para romper o ciclo da pobreza, decidiu ir além. Em 2014, inconformada com a falta de oportunidades e com a dura realidade enfrentada por muitas famílias, criou o projeto de capacitação profissional com o objetivo de gerar autonomia, renda e esperança.
O projeto, ao longo dos anos, expandiu-se para todo o estado. Atualmente, o Capacitação atende cerca de cinco mil pessoas por ano, oferecendo formação profissional, incentivo à conclusão dos estudos, inclusão social e estímulo ao empreendedorismo, além de atuar diretamente na inserção dos alunos no mercado de trabalho.
O impacto social do trabalho desenvolvido por Leny rendeu reconhecimento público e importantes homenagens. Entre elas, o Título de Doutora Honoris Causa, concedido por sua contribuição notável ao país e à humanidade; a Medalha Chiquinha Gonzaga, maior honraria destinada a mulheres que se destacam em causas humanitárias; o Prêmio Dandara, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj); e o Prêmio Gente que Faz a Diferença, além de diversas outras honrarias.
Atualmente, Leny atua diretamente com políticas públicas e está desenvolvendo novos projetos voltados à redução das desigualdades sociais. A expansão do Capacitação já está em planejamento para outros estados do Brasil e também para Portugal, com foco no atendimento e na profissionalização de imigrantes. Para Leny Ferreira, o maior sonho é construir um município e um estado mais justos, capacitados e inclusivos. “Onde todos tenham a oportunidade de viver, e não apenas de sobreviver”, resume. Há doze anos, Leny segue transformando vidas — e mirando voos cada vez mais altos. Para conhecer mais, siga https://www.instagram.com/capacitacaolenydaafrica
