São Gonçalo: Sesc Verão é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio - Divulgação

São Gonçalo: Sesc Verão é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do SindcomércioDivulgação

Publicado 09/02/2026 12:55 | Atualizado 09/02/2026 13:01

São Gonçalo - A programação da quarta edição do Sesc Verão em São Gonçalo, neste sábado (7), foi de muita agitação com atividades esportivas e culturais para toda a população no Parque RJ Nosso Sonho, em Boa Vista. Os moradores foram embalados por DJ, pelo grupo de pagode gonçalense No Sigilo e pelo grupo baiano 3030, que encerrou a noite com muito rap, hip hop, MPB, samba e jazz característicos do trio. A festa continuou neste domingo (8), a partir das 15h, e teve a inauguração oficial do parque, às 17h, com shows de Thiago Martins e Os Garotin. O grupo gonçalense sobe ao palco às 20h.

Famílias inteiras marcaram presença, mas a predominância era da garotada durante a tarde. Gleice Soares, aposentada de 66 anos que é vizinha do parque, chegou cedo para aproveitar as atividades com a filha e o neto Enzo, de três anos. “Está tudo muito bonito. Espero que as pessoas cuidem do espaço. O local estava abandonado e a gente já usava para caminhadas. Agora, vamos fazer nosso exercício com mais tranquilidade nesse espaço lindo”, disse ela, acrescentando que Enzo se divertiu muito na cascata de água e depois no parquinho.



O parque também conta com quadras poliesportiva e de futebol e pista de skate, que ficaram cheias durante todo o dia. Tudo foi acompanhado pelo som de DJ, que tocou músicas de todos os ritmos.

O prefeito Capitão Nelson; o vice-prefeito João Ventura; o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas; e o deputado federal Altineu Cortes estiveram no parque conversando com a população. “É muito gratificante ver a população aproveitando as atrações do parque. O antigo piscinão estava completamente abandonado e conseguimos, em parceria com o Governo do Estado, revitalizar esse local. Espero que os gonçalenses aproveitem muito e que também cuidem dele. São Gonçalo merece equipamentos públicos de qualidade e o Parque RJ é um símbolo desse novo momento”, disse o prefeito Capitão Nelson. Ao lado da família, Douglas Ruas também aproveitou o novo parque. “O Parque RJ Nosso Sonho representa mais do que uma obra concluída. É um investimento direto na qualidade de vida da população, no lazer das famílias e na valorização dos espaços públicos. Este parque foi pensado para ser um lugar de convivência, esporte e cultura e é acessível a todos. É uma iniciativa que reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento urbano sustentável e com a recuperação de áreas que passam a servir à comunidade de forma digna e segura”, concluiu.



Para matar a fome e a sede, o público contou com área de foodtrucks, distribuição gratuita de água, com apoio da concessionária Águas do Rio, e bebedouros disponíveis no local. O local também conta com posto médico e banheiros. O Sesc Verão São Gonçalo é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio.





