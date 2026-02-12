São Gonçalo: participantes recebem certificado emitido pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde - Divulgação

São Gonçalo: participantes recebem certificado emitido pelo Núcleo de Educação Permanente em SaúdeDivulgação

Publicado 12/02/2026 18:19

São Gonçalo - O Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na manhã desta quinta-feira (12), mais uma capacitação voltada especificamente para funcionários de supermercados no auditório da secretaria.

O objetivo foi mostrar para os responsáveis pelos estabelecimentos a manipulação adequada de alimentos e as normas sanitárias exigidas para a comercialização dos mesmos. Esta é a segunda qualificação, no intervalo de 15 dias, oferecida pela Vigilância Sanitária aos supermercados, que foram convidados a comparecer através de carta-convite entregue nos próprios estabelecimentos ou através de contato telefônico. A terceira vai acontecer após o Carnaval em data e horário que ainda serão definidos. Mas os interessados já podem fazer as inscrições através do email vigilanciasanitaria@pmsg.rj.gov.br . Cada capacitação oferece 42 vagas e as inscrições estão sujeitas à lotação do auditório da Secretaria, que fica no G2 do Shopping São Gonçalo), em Boa Vista.

A iniciativa tem como objetivo qualificar os profissionais do setor, garantindo mais segurança alimentar para a população e o correto funcionamento dos estabelecimentos. Durante a capacitação, são abordados temas essenciais de como os alimentos podem ser colocados à venda, os critérios para fracionamento e armazenamento, além das boas práticas de higienização e limpeza de equipamentos e ambientes. O treinamento também orienta sobre a infraestrutura adequada dos espaços, incluindo áreas de preparo, armazenamento e exposição dos alimentos, respeitando as normas sanitárias. Outro ponto de destaque é o conjunto de regras destinadas aos funcionários, como o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cuidados com a higiene pessoal, controle de saúde ocupacional e condutas permitidas durante o manuseio dos alimentos.

“Estamos dando oportunidade aos responsáveis pelos supermercados para saberem o que podem e o que devem fazer para manter os ambientes e todo o comércio em condições de higiene para a comercialização dos produtos. São dicas fundamentais para prevenir riscos à saúde pública, reduzir irregularidades e garantir a qualidade dos alimentos. Não queremos punir ninguém. Mas vamos continuar com as fiscalizações e esperamos que todos estejam cumprindo as normas”, esclareceu o diretor da Vigilância Sanitária, Romário Brandão. Os participantes recebem certificado emitido pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps).