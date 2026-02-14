São Gonçalo: parque tem estacionamento com 150 vagas, possui câmeras de vídeo reconhecimento facial, monitoradas 24h pela Central de Segurança - Renan Otto

São Gonçalo - Neste feriadão de Carnaval, o Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, vai estar aberto para a população, fechando apenas na Quarta-feira de Cinzas para manutenção. O espaço está novinho e conta com diversas áreas de lazer e recreação para as famílias gonçalenses aproveitarem com segurança e alegria, no horário de 6h às 22h.

O local, onde funcionou o antigo Piscinão, possui quadras de areia, de grama sintética e poliesportiva, skate park, parquinho infantil, parcão, área molhada com cascata de água, pista de corrida e caminhada, academia ao ar livre e também áreas de convivência e food trucks com várias opções de comida e bebida. O Parque tem estacionamento com 150 vagas, possui segurança reforçada, com câmeras de vídeo e com reconhecimento facial, monitoradas 24h pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Guardas Municipais da Prefeitura e policiais militares também fazem plantão 24h no parque e circulam pelo espaço com bicicletas elétricas.

Todos os espaços do Parque possuem placas com as regras para bom uso dos equipamentos. Cada visitante é responsável por seus atos e pela preservação do patrimônio público. Não é permitido: Crianças sem a presença de pais ou responsáveis legais; Portar armas de qualquer natureza; Consumir ou comercializar substâncias ilícitas; Entrada de garrafas ou recipientes de vidro; Utilizar caixas de som ou outros dispositivos que emitam som de alta intensidade; Pichar, danificar estruturas, equipamentos e áreas verdes; Exercer comércio ambulante sem as devidas autorizações e regulamentações da Prefeitura; Circular com veículos motorizados fora das áreas permitidas; Jogar lixo fora dos recipientes apropriados.

A entrada é livre e gratuita. O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista.



















Fotos: Renan Otto







