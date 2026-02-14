São Gonçalo: parque tem estacionamento com 150 vagas, possui câmeras de vídeo reconhecimento facial, monitoradas 24h pela Central de Segurança Renan Otto
Fotos: Renan Otto
Parque RJ Nosso Sonho terá funcionamento especial nesse feriadão de Carnaval
Espaço de lazer no Boa Vista tem áreas de esporte e recreação para toda família
Ricardo Marques lança o podcast Enredos de Joãosinho em homenagem a Joãosinho Trinta
Empresário contribui com a preservação da memória cultural do Carnaval ao exaltar o carnavalesco maranhense
Prefeitura realiza ação de conscientização no trânsito no bairro Zé Garoto
Secretaria de Meio Ambiente e Transportes alerta para condutas perigosas e proibidas
São Gonçalo promove segunda capacitação para funcionários de supermercados
Regras de manipulação de alimentos e normas sanitárias são detalhadas
Educação celebra Dia Nacional da Leitura Infantil
Cerimônia amplia participação da sociedade civil na construção das políticas públicas esportivas
Câmeras de reconhecimento facial levam à prisão de quatro pessoas
Prisões ocorrem por dívidas com pensão alimentícia
