Ricardo Marques: empresário e jornalista homenageia Joãosinho Trinta em novo podcast. Primeiro episódio recebe Fernando BicudoConecta Comunicação
Com entrevistas aprofundadas e conversas qualificadas, o podcast propõe reflexões sobre cultura, identidade, arte popular e os bastidores do pensamento criativo brasileiro. Ricardo Marques conduz os episódios com sua reconhecida capacidade de diálogo e análise, conectando trajetórias individuais a processos culturais mais amplos.
A edição de estreia traz como convidado Fernando Bicudo, um dos grandes expoentes da cultura nacional, autor do recém-lançado livro “Meus Primeiros 80 Anos”. Bicudo possui trajetória marcada por atuação internacional, passagens por Nova York e pela diretoria de marketing da Petrobras, além de forte contribuição à cultura brasileira.
Ricardo Marques é também presidente do Instituto Joãosinho Trinta, entidade dedicada à valorização do legado do carnavalesco que transformou o carnaval em espetáculo artístico, político e popular.
O podcast “Enredos de Joãosinho” estreia em 12 de fevereiro, no canal oficial do podcast de Ricardo Marques no YouTube, com novos episódios previstos regularmente. A produção conta com o apoio do time de profissionais da Conecta Comunicação.
SERVIÇO
Podcast: Enredos de Joãosinho
Apresentação: Ricardo Marques
Estreia: 12 de Fevereiro
Plataforma: YouTube
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ygdfnXQE8fc
