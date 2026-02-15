São Gonçalo: Skate Park no Parque RJ Nosso Sonho marca a história do skate no município - Divulgação

São Gonçalo - O Jiboia Skatepark, nova pista de skate localizada no Parque RJ que está atraindo dezenas de adeptos diariamente, carrega muito mais do que rampas e obstáculos: o espaço eterniza uma história de pertencimento e protagonismo dos skatistas gonçalenses. O nome é uma homenagem a skatistas da cidade, que construíram uma pista em 2021, quando o antigo piscinão já estava desativado.

Na época, os skatistas resolveram criar, de forma independente, uma pista improvisada que ficou conhecida como Jiboia DIY (sigla em inglês que significa “faça você mesmo”). O nome surgiu de forma curiosa, a partir de relatos de moradores da região, que avistaram uma cobra, de aproximadamente em três metros, no local, o que inspirou o nome rapidamente popularizado entre os adeptos do esporte. Mais do que apelido, o Jiboia DIY se transformou em símbolo de atitude e união.

Entre 2021 e 2024, diferentes gerações de skatistas de São Gonçalo e de outros municípios se uniram para construir, revitalizar e dar novo significado ao espaço. A pista ganhou destaque na cena do skate, tornando-se referência e recebendo a visita de centenas de skatistas profissionais. Com o anúncio do Parque RJ no local, a comunidade do skate se mobilizou em defesa do espaço e a Prefeitura garantiu a criação de uma nova pista, preservando as características originais da antiga área. O novo skatepark, tipo street, foi construído por uma empresa especializada, tendo 560 metros quadrados e obstáculos urbanos, com elementos de rua, como corrimão e bordas, rampas e outras composições de curva. O traçado teve participação direta dos skatistas gonçalenses, que apresentaram várias sugestões.

Como reconhecimento dessa trajetória, o nome da pista de skate que integra o Parque RJ não poderia ser outro: Jiboia Skatepark, com direito a um trecho em formato de cobra. O espaço faz alusão direta ao antigo Jiboia DIY e preserva características que remetem à antiga pista, mantendo viva a memória do movimento que marcou a história do skate em São Gonçalo. “Desde o começo, isso aqui foi construído com muita luta e amor pelo skate. A gente fez com as próprias mãos, cuidou do espaço e lutou para que ele continuasse existindo. Ver o Jiboia virar um skatepark oficial dentro do Parque RJ é a prova de que a voz dos skatistas foi ouvida e que nossa história agora faz parte da cidade”, destaca o skatista Jorge Lima, que desde o início acompanhou o processo da criação da Jiboia DIY. A história do Jiboia DIY se eterniza, agora, como Jiboia Skatepark, um marco do esporte urbanos e da força da mobilização comunitária em São Gonçalo.

O Parque RJ Nosso Sonho foi erguido no espaço onde antes ficava o antigo Piscinão. Com 35 mil metros quadrados, o local foi totalmente revitalizado pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto, com investimento de mais de R$ 44 milhões, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).



O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, s/n, Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 6h às 22h. Neste período de carnaval, excepcionalmente, o local irá abrir na próxima segunda-feira (16) e fechará para manutenção na quarta-feira (18).



