São Gonçalo: Carnaval Raiz, promovido pela Prefeitura, começa neste sábado em diversos bairros - Divulgação

São Gonçalo: Carnaval Raiz, promovido pela Prefeitura, começa neste sábado em diversos bairrosDivulgação

Publicado 14/02/2026 09:30

São Gonçalo - A partir deste sábado (14), o público poderá celebrar a folia na edição 2026 do Carnaval Raiz, que vai levar música, tradição e cultura popular para sete bairros de São Gonçalo. A festa, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, acontece até terça-feira (17), com programação gratuita para toda a família.

O Carnaval Raiz contará com bandas, DJS, baterias de escolas de samba e grupos de pagode, sempre a partir das 18h. Antes das atrações principais, o público infantil poderá aproveitar matinês com muitas brincadeiras e recreação circense a partir das 17h. Como nos anos anteriores, a festa acontece em sete bairros: Trindade, Itaúna, Jardim Catarina, Jardim Alcântara, Porto da Pedra, Pacheco e Santa Catarina, com toda a infraestrutura necessária para garantir conforto e segurança para os foliões. O evento contará com atuação da Guarda Municipal e agentes de trânsito da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.

A edição deste ano terá forte caráter simbólico com a participação da Corte Real do Carnaval 2026, formada com apoio da Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (LIGA SG). Ao circular pelos bairros do evento, o Rei Momo, a rainha e as princesas reforçam a identidade cultural do tradicional carnaval gonçalense. Durante os dias de festas, o Carnaval Raiz também contará ainda com a Rota das Fantasias 2026, iniciativa que busca resgatar grupos tradicionais como bate-bolas, pierrôs e Clóvis, figuras marcantes dos antigos carnavais da cidade.



Recreação Infantil



Antes das atrações principais, o Carnaval Raiz contará com recreação e brincadeiras para as crianças a partir das 17h, nos seguintes dias e locais:



– Sábado (14) – Jardim Catarina e Santa Catarina



– Domingo (15) – Trindade e Itaúna



– Segunda (16) – Alcântara e Porto da Pedra



– Terça (17) – Pacheco



Endereços dos palcos



– Trindade: Av. Dr. Humberto Soeiro de Carvalho, próximo à Praça Leonor Correa



– Itaúna: Estrada Conceição com Av. Trindade (Largo/Rodo de Itaúna)



– Jardim Catarina: Rua Dr. Albino Imparato, em frente à Praça da Lona Cultural Lídia Maria da Silva



– Jardim Alcântara: Rua Francisco Campos, 241, esquina com Rua Valente do Couto, em frente à praça do colégio



– Porto da Pedra: Rua Abílio José de Matos, entre Rua Minas Gerais e Rua Manoel Marquês



– Pacheco: Rua Augusto Cesário Dias André com Estrada do Pacheco



– Santa Catarina: Rua Benedito Jardim, em frente ao Shopping dos Parafusos, esquina com a Rua Dr. Getúlio Vargas

