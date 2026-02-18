Niterói: mamografia é fundamental para a detecção precoce de alterações nas mamas, aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e de cura - Renan Otto

Publicado 18/02/2026 16:18

São Gonçalo - A Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo passou a oferecer exames de mamografia, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres de São Gonçalo. A clínica é mais um local que realiza a mamografia no município, ampliando a oferta do serviço na rede pública municipal. O exame continua sendo agendado pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo.

Com mais um local de atendimento, as pacientes serão chamadas com mais agilidade. “Estamos ampliando os locais de exames. No meu governo, o que eu puder fazer para facilitar e contribuir para diminuir as filas da Central de Regulação, eu farei. Sei que mais de 90% da população gonçalense usam a rede pública de saúde e temos que investir para os gonçalenses terem uma saúde de qualidade. O mamógrafo está novinho e vai beneficiar milhares de gonçalenses com esse exame que foca na prevenção”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Márcia Beatriz Rodrigues Libório – operadora de caixa de 53 anos – inseriu o pedido na Central de Regulação, em outubro do ano passado, e foi chamada para realizar o exame nesta terça-feira (10) na Clínica do Mutondo. “Moro no Boaçu e achei bom, um local de fácil acesso. Tem ônibus na porta. Fico lisonjeada de ser uma das primeiras a realizar o exame na unidade. Vou estrear o aparelho novinho”, contou Márcia, que faz parte do público-alvo do rastreamento da doença.

A mamografia é fundamental para a detecção precoce de alterações nas mamas, aumentando significativamente as chances de tratamento eficaz e de cura. O exame eletivo (com agendamento) era oferecido apenas no Espaço Rosa no início da gestão do prefeito Capitão Nelson. Hoje, ela também já é realidade no Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três; na Clínica da Lagoinha; e, agora, na Clínica do Mutondo. Até o fim do ano, o exame também estará disponível na Clínica de Neves, após a sua inauguração.

Regulação – Todos os exames eletivos são agendados através da Central de Regulação, que organiza o fluxo de marcações de acordo com critérios clínicos. Para ter acesso aos procedimentos, os gonçalenses devem procurar as unidades de saúde da família (USFs) do bairro, que farão os encaminhamentos necessários. As unidades inserem os pacientes no sistema da Central de Regulação, que vai entrar em contato – através do telefone – para avisar sobre a marcação do serviço.

É necessário que os pacientes mantenham um telefone que funcione e esteja atualizado no cadastro. Também é importante que o paciente salve o número (21) 3195-5198 e atenda a ligação. O contato e endereço do morador também podem ser atualizados em qualquer unidade de saúde. Se houver alguma pendência no pedido, os funcionários das unidades de saúde avisam ao paciente para que regularize a situação. Com qualquer pendência, o paciente não é chamado.



