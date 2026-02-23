São Gonçalo: para participar das atividades, os usuários devem levar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência - Divulgação

Publicado 23/02/2026 10:17

São Gonçalo - As unidades de saúde da família (USFs) Mahatma Gandhi, no Jardim Califórnia; e Irmã Dulce, na Trindade; vão realizar ações relacionadas às campanhas Fevereiro Roxo e Laranja. A primeira acontece na Praça da Academia de Saúde do Jardim Califórnia, nesta segunda-feira (23), a partir das 8h30. E a segunda na USF Irmã Dulce no dia 27, a partir das 9h.

A campanha Fevereiro Roxo está relacionada à conscientização de três doenças crônicas: alzheimer, lúpus e fibromialgia. Fevereiro Laranja é uma campanha para alertar sobre a leucemia e incentivar a doação de medula óssea. Para ampliar o acesso às informações, a ação da USF Mahatma Gandhi vai acontecer na Praça da Academia de Saúde do bairro.

“Vamos fazer palestras sobre alzheimer, lúpus e fibromialgia e como manter uma boa qualidade de vida dos pacientes, já que elas não têm cura. Teremos orientações com nutricionista, com educador físico e também com a equipe do Hemonúcleo sobre a importância da doação de sangue e do cadastro para a doação de medula óssea, que pode salvar vidas”, descreveu a administradora da USF, Lene França. As unidades vão oferecer aferições de pressão arterial e de glicose, cadastro para roda de conversa com a equipe nutricional, orientações de prevenção às ISTs/HIV com distribuição de preservativos, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e pesagem para o Bolsa Família.

“Vamos reforçar a importância da informação e do cuidado, mostrando que o diagnóstico precoce, o acompanhamento adequado e o acolhimento fazem toda a diferença na qualidade de vida dos pacientes. A unidade está de portas abertas para orientar, esclarecer dúvidas e oferecer atendimento humanizado, fortalecendo o vínculo com a comunidade”, disse a administradora da USF Irmã Dulce, Camilla Mansur. Para participar das atividades, os usuários devem levar cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.





