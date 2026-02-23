São Gonçalo: para participar das atividades, os usuários devem levar cartão do SUS, CPF e comprovante de residênciaDivulgação
São Gonçalo promove ações das campanhas Fevereiro Roxo e Laranja
USFs no Jardim Califórnia e na Trindade oferecerão vários serviços especiais nesta semana
São Gonçalo promove ações das campanhas Fevereiro Roxo e Laranja
USFs no Jardim Califórnia e na Trindade oferecerão vários serviços especiais nesta semana
Gestantes atestam cuidado e atendimento humanizado na maternidade
Unidade da rede municipal realizou mais de 3.800 partos em 2025
Parque RJ Nosso Sonho recebe milhares de visitantes e garante o lazer das famílias
Novo espaço oferece toda a infraestrutura para recreação, com placas de orientação para uso e preservação em todas as áreas
Obras do MUVI em Santa Luzia seguem a todo vapor
Mais um bairro de São Gonçalo passa por revitalização com o projeto de mobilidade
Centro de Imagens e Especialidades atinge a marca de mais de dois milhões de procedimentos
Ciesg passa a ser referência no diagnóstico por imagem e consultas com especialistas
Mais uma unidade de saúde de São Gonçalo passa a fazer exames de mamografia
Pacientes agora serão encaminhados também para a Clínica do Mutondo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.