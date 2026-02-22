Niterói: "Vamos entregar uma via mais organizada, segura e preparada para o futuro da cidade", afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas - Divulgação

Niterói: "Vamos entregar uma via mais organizada, segura e preparada para o futuro da cidade", afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas RuasDivulgação

Publicado 22/02/2026 06:46

São Gonçalo - As obras do trecho 6 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), em Santa Luzia, seguem a todo vapor. O paisagismo, parte da ciclovia e da calçada estão sendo feitas nesta sexta-feira (20) nas ruas Visconde de Mauá e Euclides Ninho. O MUVI é o maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo e as obras estão em execução através de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo.

Entre Neves e Guaxindiba, o projeto contempla redes de drenagem, ciclovias, novas calçadas, paisagismo, pavimentação e pistas preferenciais para ônibus. Intervenções estão em andamento também nos trechos 4 e 5. O projeto do MUVI foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). "O novo corredor viário ligará Neves a Guaxindiba em mais de 18 quilômetros de extensão. Com isso, as obras estão transformando toda a nossa cidade, beneficiando milhões de pessoas. Estão sendo investidos R$ 287 milhões. Esse é apenas um dos projetos em andamento na nossa cidade, ainda temos obras no Bom Retiro, Sacramento, Iêda, Eliane, Santa Izabel”, afirmou o prefeito Capitão Nelson. “Seguindo a determinação do governador Cláudio Castro, estamos avançando no trecho 6 do MUVI com atenção aos detalhes, para entregar uma via mais organizada, segura e preparada para o futuro da cidade”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Carmen Lúcia Melo, de 62 anos, mora em Santa Luzia desde que nasceu e disse que as obras são um sonho que se tornou realidade. "Estou maravilhada com as obras! Não existe coisa melhor do que essa obra. Era o nosso desejo ver esse bairro melhorado. Gostei de ver também esse projeto já pronto em outros bairros, como Neves e Vila Lage. É melhoria total para a nossa cidade, estamos agradecidos pelo que o prefeito Capitão Nelson vem fazendo pela cidade", disse.

