São Gonçalo: É de suma importância que as pessoas sigam as regras de cada equipamento durante o uso - Divulgação

São Gonçalo: É de suma importância que as pessoas sigam as regras de cada equipamento durante o usoDivulgação

Publicado 22/02/2026 07:02

São Gonçalo - O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, está em funcionamento e recebe visitantes de vários cantos da cidade e de outros municípios da região. O local, onde já funcionou o Piscinão, hoje é o maior espaço de lazer do Leste Fluminense e, para preservá-lo, é preciso seguir regras de convivência e para a sua conservação.

O Parque possui quadras de areia, de grama sintética e poliesportiva, skatepark, parquinho infantil, parcão para os cachorros, área molhada com cascata de água, pista de corrida e caminhada, academia ao ar livre e também áreas de convivência e food trucks com diversas opções gastronômicas. A cascata de água funciona das 8h às 17h e, durante o verão, fica ligada até às 18h. É de suma importância que as pessoas sigam as regras de cada equipamento durante o uso. Essas regras estão descritas em placas espalhadas pela área e visam à segurança e ao bem-estar do público. Cada visitante é responsável por seus atos e pela preservação do patrimônio público.

A entrada no parque é livre e gratuita, mas não é permitido:



. Crianças sem a presença de pais ou responsáveis legais;



. Portar armas de qualquer natureza;



. Consumir ou comercializar substâncias ilícitas;



. Entrada de garrafas ou recipientes de vidro;



. Utilizar caixas de som ou outros dispositivos que emitam som de alta intensidade;



. Pichar, danificar estruturas, equipamentos e áreas verdes;



. Exercer comércio ambulante sem as devidas autorizações e regulamentações da Prefeitura;



. Circular com veículos motorizados fora das áreas permitidas;



. Jogar lixo fora dos recipientes apropriados.



Além dessas precauções, os gonçalenses e também os visitantes de outras cidades podem curtir o espaço com segurança. Há câmeras de vídeo e com reconhecimento facial, monitoradas 24h pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Guardas municipais da Prefeitura e policiais militares também fazem plantão no parque e circulam pelo local com bicicletas elétricas. O Parque RJ funciona de terça a domingo, das 6h às 22h, e fica na Rua Formosa, 3352, no Boa Vista.













