São Gonçalo: Maternidade Municipal Mário Niajar já realizou, no último ano, 3.844 partos, sendo 2 mil cesáreas e 1.844 normais - Renan Otto

São Gonçalo: Maternidade Municipal Mário Niajar já realizou, no último ano, 3.844 partos, sendo 2 mil cesáreas e 1.844 normaisRenan Otto

Publicado 22/02/2026 07:05

São Gonçalo - O nascimento de um filho é um dos momentos mais marcantes da vida de uma mulher. E o que fica para sempre não é apenas a data ou o horário do parto, tamanho e peso da criança, mas a forma como cada detalhe foi vivido. Na Maternidade Municipal Mário Niajar, no Mutondo, em São Gonçalo, histórias de mães que passaram pela unidade revelam um cuidado que vai além do atendimento técnico, marcado pelo acolhimento, respeito e humanização.

Aos 26 anos, a dona de casa Amanda Pinheiro Teixeira, mãe de primeira viagem do pequeno Brayan Teixeira, que nasceu no último dia 7, resumiu a sua experiência na unidade. Ela chegou à maternidade na sexta-feira (6) e recebeu alta nesta terça-feira (10). Após passar por diferentes plantões ao longo do fim de semana, o cuidado foi o mesmo. “Desde quando eu entrei aqui, eu fui muito bem acolhida e cuidada. Não esperava por tanto em uma unidade pública. A gente vê muita coisa absurda em postagens na internet e eu achava que a realidade daqui era completamente diferente do que encontrei e vivi. O atendimento humanizado foi constante, desde a recepção até o momento do parto. Não foi coisa de apenas um plantão. Passei por outros no sábado, domingo e segunda e todos foram maravilhosos. É uma fase da minha vida que eu fico até emocionada porque vou levar para o resto da minha vida. Só terei boas lembranças daqui”, contou.



Após dois anos tentando engravidar, o nascimento de Brayan de parto normal foi especial e ela relembra com carinho o apoio recebido durante todo o tempo. “Esse parto foi muito esperado, muito lindo e muito marcante. A melhor escolha que eu fiz. As técnicas, enfermeiras, a médica, todas me acompanharam e não saíram do meu lado em nenhum instante. Ficaram comigo até a criança nascer, me incentivando. Apagaram a luz, deixaram o ambiente mais tranquilo, e deu tudo certo. Fui cuidada com muito amor, nunca mais vou esquecer”, acrescentou a mãe. Outro detalhe que tornou o momento ainda mais inesquecível foi a pintura da barriga antes do nascimento de Brayan e da placenta após o parto, uma prática de humanização realizada na maternidade que surpreendeu a mãe. “Parabéns pelo trabalho maravilhoso de todos os envolvidos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Sei que não é fácil trabalhar na área da saúde com tanto amor como eu fui cuidada aqui. Estou levando para a casa as fotos da barriga pintada e da placenta no papel. Vou guardar com muito carinho”, completou.

Vitória Rodrigues da Silva Cesário – dona de casa de 22 anos e mãe da pequena Lavínia Rodrigues Cesário, nascida no último dia 8 – compartilha sentimento semelhante. Para ela, o acolhimento começou assim que entrou na maternidade e permaneceu até o momento da alta, também nesta terça-feira (10). “Desde o momento que eu entrei na maternidade, eu fui bem acolhida e cuidada. Desde a recepção até hoje. Ajudaram a todo tempo, principalmente na hora do parto. Ficavam me aconselhando, mandando ficar calma, ensinando técnicas de respiração. Muita conversa e orientação o tempo todo”, relatou Vitória, lembrando do apoio emocional recebido durante as contrações. Assim como Amanda, Vitória também foi surpreendida positivamente com a pintura da barriga, um desejo antigo que nunca havia conseguido realizar. “Sempre quis fazer isso e não conseguia, não fiz ensaio gestante. Quando perguntaram se podiam pintar a minha barriga, eu aceitei na hora. Jamais ia imaginar que teria isso aqui. Foi tudo lindo demais. Tiraram fotos minha com meu marido, me enviaram. Vou guardar por toda a minha vida. Não tenho o que reclamar daqui de nenhum plantão”, disse.

A diretora médica da unidade, Adriana Freire, acrescenta que o nascimento de cada bebê na unidade é tratado como um momento único, com escuta, empatia e cuidado às mães, respeitando dentro das possibilidades médicas, as suas vontades. “São muitas experiências que ficam na memória e no coração. Temos uma média de dez nascimentos por dia. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Mas todos são tratados com amor, com o melhor que podemos oferecer. Todos os profissionais são orientados para isso. Sempre reforçamos a importância da humanização no atendimento e do respeito com as gestantes. Sabemos que esse momento fica marcado para toda a vida da mulher e da família”, destacou a obstetra. Pâmella Sousa, diretora administrativa da unidade, reforçou que os depoimentos refletem o trabalho diário de uma equipe comprometida com o cuidado às gestantes. “Investimos constantemente na capacitação das equipes e na melhoria dos fluxos de trabalho para que cada mulher se sinta acolhida, desde a chegada até a alta. Ver relatos como esses confirma que estamos no caminho certo e motiva ainda mais todos os profissionais que atuam aqui”, finalizou.



Números



Com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, a Maternidade Municipal Mário Niajar realizou, no último ano, 3.844 partos, sendo 2 mil cesáreas e 1.844 normais, incluindo os humanizados para as gestantes de baixo e médio risco sem necessidade de agendamento prévio. Outros 57.308 atendimentos ambulatoriais foram feitos nesse mesmo período, além de 92.296 exames laboratoriais.



Serviços



A Maternidade Municipal Mário Niajar conta com Unidade Intermediária (UI) Neonatal com 10 leitos para cuidados de recém-nascidos com necessidades especiais; sala de apoio ao aleitamento materno e sala partejar, dedicada ao parto humanizado; Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) do 1º Distrito de São Gonçalo e Posto de Atendimento de Identificação Civil do Detran, que possibilitam a emissão da certidão de nascimento e a nova identificação civil do bebê, com validade nacional, gratuitamente; aplicação das vacinas BCG (formas graves de tuberculose) e Hepatite B e testes neonatais (pezinho, orelhinha, linguinha e coraçãozinho). Ainda há a oferta da contracepção antes da saída da maternidade: inserção do dispositivo intrauterino (DIU) e a injeção contraceptiva trimestral.



Melhorias



A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, desde o início do governo do prefeito Capitão Nelson, mantém foco em melhorias contínuas da estrutura física e dos fluxos de atendimento, com reformas nas enfermarias e ampliação de serviços para garantir ainda mais conforto e dignidade às gestantes e suas famílias.

