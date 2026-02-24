São Gonçalo: evento terá aulas, fit dance e ações gratuitas para a população - Divulgação

São Gonçalo: evento terá aulas, fit dance e ações gratuitas para a populaçãoDivulgação

Publicado 24/02/2026 21:30

São Gonçalo - O São Gonçalo Shopping preparou uma programação especial para prolongar a folia com muita diversão para a criançada e toda a família. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, o empreendimento realiza a “Ressaquinha de Carnaval”, com oficina de customização de abadás, aulões de dança e atrações interativas gratuitas.

No dia 28/02, sábado, o shopping recebe a oficina de Customização de Abadás, em parceria com o Senac. A atividade é gratuita e voltada para crianças de 4 a 12 anos, com vagas limitadas. Serão disponibilizadas duas turmas: Das 11h às 12h e das 12h às 13h. As inscrições deverão ser realizadas pela plataforma Sympla, com abertura no dia 22/02, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/ressaquinha-de-carnaval-do-sao-goncalo-shopping-customizacao-de-abada/3318630 . A proposta é que os pequenos customizem seus abadás no sábado e retornem no domingo para aproveitar a programação especial usando suas criações.

Já no dia 01, a animação continua com dois super aulões de Fit Dance, gratuitos e abertos ao público. E não é obrigatório estar com abadá para participar. A programação será dividida em dois momentos:



13h às 14h – Aulão Fit Dance Kids: voltado para o público infantil, com coreografias animadas e músicas para a criançada.



15h às 16h – Aulão Fit Dance Teen: com repertório atual e coreografias que prometem conquistar a geração Z e os fãs de trends do TikTok.



Para deixar o clima ainda mais festivo, o evento contará com a participação especial de dois robôs de LED, que irão interagir e dançar com o público, garantindo um espetáculo à parte. Toda a programação acontece no 1º piso, em frente à academia Perfect Body, e reforça o compromisso do São Gonçalo Shopping em oferecer experiências gratuitas, interativas e cheias de energia para seus clientes. Prepare o abadá, reúna a família e venha curtir essa Ressaquinha de Carnaval cheia de ritmo e diversão.