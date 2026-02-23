São Gonçalo: fechamento temporário da rodovia acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, entre 22h e 5hDivulgação
• Sentido Itaboraí: saída no km 316 (Gradim), com retorno no km 313, na altura do Shopping São Gonçalo. O desvio deverá ser feito pelo seguinte percurso: Rua Visconde de Itaúna Rua Francisco Portela Rua Coronel Moreira César Rua Sá Carvalho Av. Presidente Kennedy Rua Abílio José de Mattos Rua Alfredo Azamor, retornando à BR-101 pela Av. São Gonçalo.
• Sentido Rio de Janeiro: saída no km 313 (Shopping São Gonçalo), com retorno no km 316 (Gradim). O desvio do trânsito começa no Viaduto do Shopping São Gonçalo. Os motoristas deverão seguir o seguinte trajeto alternativo: Av. Governador Macedo Soares Rua Abílio José de Mattos Rua Jaime Figueiredo Rua Visconde de Itaúna, retornando à BR-101.
A operação contará com o apoio da concessionária Arteris, responsável pela administração da rodovia, Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e Guarda Municipal. As equipes atuarão de forma integrada na orientação dos condutores, controle do tráfego e reforço da sinalização. Os usuários também serão informados sobre as interdições por meio dos painéis de mensagens – letreiros luminosos – instalados ao longo da rodovia.
