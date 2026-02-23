São Gonçalo: fechamento temporário da rodovia acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, entre 22h e 5h - Divulgação

Publicado 23/02/2026 18:57

São Gonçalo - A partir desta terça-feira (24), motoristas de São Gonçalo deverão redobrar a atenção durante a madrugada, com aumento de fluxo de veículos nas regiões entre o Gradim e o Boa Vista, incluindo a parte central da cidade. O trânsito na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), sofrerá interdições temporárias na altura do quilômetro 314, entre os dois bairros, e o tráfego de veículos será desviado para as vias internas do município.

O fechamento temporário da rodovia acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, entre 22h e 5h, para a realização de etapas das obras da nova Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No período, será feita a instalação da estrutura de cobertura que será posicionada sobre as pistas da rodovia.As interrupções no trânsito não acontecerão nos dois sentidos de forma simultânea, mas alternadamente. As obras devem durar cerca de oito semanas. Durante os fechamentos, os motoristas deverão seguir os seguintes desvios:



• Sentido Itaboraí: saída no km 316 (Gradim), com retorno no km 313, na altura do Shopping São Gonçalo. O desvio deverá ser feito pelo seguinte percurso: Rua Visconde de Itaúna Rua Francisco Portela Rua Coronel Moreira César Rua Sá Carvalho Av. Presidente Kennedy Rua Abílio José de Mattos Rua Alfredo Azamor, retornando à BR-101 pela Av. São Gonçalo.



• Sentido Rio de Janeiro: saída no km 313 (Shopping São Gonçalo), com retorno no km 316 (Gradim). O desvio do trânsito começa no Viaduto do Shopping São Gonçalo. Os motoristas deverão seguir o seguinte trajeto alternativo: Av. Governador Macedo Soares Rua Abílio José de Mattos Rua Jaime Figueiredo Rua Visconde de Itaúna, retornando à BR-101.



A operação contará com o apoio da concessionária Arteris, responsável pela administração da rodovia, Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e Guarda Municipal. As equipes atuarão de forma integrada na orientação dos condutores, controle do tráfego e reforço da sinalização. Os usuários também serão informados sobre as interdições por meio dos painéis de mensagens – letreiros luminosos – instalados ao longo da rodovia.