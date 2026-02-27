São Gonçalo: foram constatadas marcas de lesões no rosto, pescoço, braços e costas da vítima - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:10

São Gonçalo - Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), prenderam um homem de 43 anos acusado de agredir a companheira. A prisão foi feita nesta madrugada de quarta-feira (25), após câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem o suspeito agredindo a vítima de 45 anos, na Rua Antônio Sodré, no bairro Raul Veiga. Os agentes estavam em patrulhamento quando, por volta das 3h20, foram acionados para a ocorrência após a agressão ser flagrada pelas câmeras da CSSG. Nas imagens, o agressor dá uma rasteira na vítima, que cai ao chão.

A vítima foi ouvida e contou que mantém um relacionamento com o agressor há um ano e que já foi vítima de violência por parte dele outras vezes. Segundo a vítima, os dois estavam em um bar quando discutiram e ela foi agredida e derrubada no chão. Depois disso, ela foi embora para casa com a filha. O agressor, no entanto, foi até a casa e teria iniciado novas agressões, que incluíram empurros, enforcamentos. Foram constatadas marcas de lesões no rosto, pescoço, braços e costas da vítima, além de lesões no agressor. Eles negaram atendimento médico, sendo encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), no Mutuá, e levados posteriormente para o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), em Tribobó. O homem permanece preso na 73ª DP (Neves).



Uma outra prisão - Por volta das 20h30 de terça-feira (24), um homem também foi preso após tentar furtar cabos na Praça Chico Mendes, também no bairro Raul Veiga. Ele foi flagrado cometendo o crime pelas câmeras da CSSG. Ao ver os guardas, o homem tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, foi encontrado um rolo de fios com 10 metros de cabos e uma faca. Ele foi algemado, levado para a 74ª DP (Alcântara) e para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso. No último domingo (22), três pessoas foram presas acusadas de furto de cabos. As ações também foram flagradas pela CSSG. Um homem foi preso na Praça Chico Mendes e outras duas pessoas na Praça do Colubandê. Com isso, a Guarda vem mostrando sua atuação constante em toda a cidade.

