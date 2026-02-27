São Gonçalo: Mostra gratuita apresenta acervo histórico e percurso imersivo sobre a formação cultural no Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 27/02/2026 17:24

São Gonçalo - A Casa das Artes de São Gonçalo recebe, a partir desta sexta-feira (27), a “Exposição da Imigração”, com classificação livre e entrada gratuita, que traz ao público um importante recorte da história da imigração no Estado do Rio de Janeiro. A abertura da mostra acontece às 18h. A mostra foi produzida pelo Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores e apresentada originalmente no Museu da Imigração da Ilha das Flores, com o tema “Imigração Alemã no Rio de Janeiro”. Agora, a exposição passa a integrar a programação da Casa das Artes, ampliando o acesso do público ao conteúdo histórico e cultural.

Composta por banners ilustrativos e um rico acervo documental, textual e iconográfico, a exposição narra a chegada e a integração dos imigrantes alemães em diversas regiões fluminenses. O conteúdo também propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados por esses grupos e as transformações vividas ao longo do processo de reconstrução de suas identidades no Brasil. A estrutura da mostra é um dos destaques, construída em tecido tipo lona e distribuída ao longo de cerca de 40 metros, a exposição proporciona uma experiência visual imersiva.



Serviço:

“Exposição da Imigração”,



Horário de funcionamento: Terça a sexta: 10h às 18h / Sábado: 10h às 16h



Classificação: Livre



Ingresso: Entrada franca





