São Gonçalo: furto de cabos leva a prisão de suspeitos
Guarda Municipal prende homem que tentou furtar cabos em Nova Cidade
Suspeito foi flagrado pelas câmeras da Central de Segurança
Habitação abre 529 vagas em março para cadastro no Minha Casa Minha Vida
Atendimento é para moradores que ainda não estão inscritos no programa
São Gonçalo recebe a Expo Feirando e movimenta o comércio da região
Evento realizado pelo Grupo TB Eventos promete aquecer as vendas e fortalecer marcas locais
Casa das Artes recebe exposição sobre imigração alemã no Rio de Janeiro
Mostra gratuita apresenta acervo histórico e percurso imersivo sobre a formação cultural no Estado
Parque RJ Nosso Sonho terá cerimônia oficial de inauguração neste domingo
Excepcionalmente neste dia, a área de lazer será aberta somente às 15h, e evento terá shows gratuitos de Buchecha e Thiago Martins
Patrulha Maria da Penha prende homem que agrediu companheira
Casal vivia um relacionamento há cerca de um ano e a vítima já havia sido agredida outras vezes
