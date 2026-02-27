São Gonçalo: furto de cabos leva a prisão de suspeitos - Divulgação

São Gonçalo: furto de cabos leva a prisão de suspeitos Divulgação

Publicado 27/02/2026 18:14

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de sexta-feira (27), um homem que estava furtando cabos na Rua Doutor Nilo Peçanha, no bairro de Nova Cidade. A prisão é resultado de mais uma ação integrada com as equipes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que monitora a cidade com câmeras de vigilância.

Os guardas que estavam em patrulhamento foram acionados por volta das 2h, depois que os agentes da CSSG flagraram pelas câmeras um homem de camisa azul e boné preto furtando cabos em uma marquise. No local, os agentes localizaram o suspeito em ação e o detiveram.

Com o suspeito, foi encontrada uma mochila com 20 metros de fio de cobre, um alicate de corte e duas facas. Ele foi algemado e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde foi constatado que possui passagens por furto e posse de drogas. Depois, ele foi levado para a 73ª DP (Neves), onde permaneceu preso.



Os agentes da Guarda prenderam outras quatro pessoas nesta semana por furtos de cabos na cidade. As ocorrências foram filmadas pelas câmeras da CSSG. Com isso, a Guarda vem mostrando sua atuação constante em toda a cidade. Na terça-feira (24), um homem tentou cometer o crime na Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga. Ao ver os guardas, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, foi encontrado um rolo de fios com 10 metros de cabos e uma faca. No último domingo (22), três pessoas foram presas acusadas de furto de cabos. Um homem foi preso na Praça Chico Mendes e outras duas pessoas na Praça do Colubandê.

